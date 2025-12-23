藍推“憲法”法庭裁判可公投　或明年綁選舉

國民黨團書記長羅智強。（中評社 資料照） 中評社台北12月23日電／“憲法”法庭5位大法官19日判決新修正的《“憲法”訴訟法》“違憲”、即起失效。中國國民黨“立院”黨團提案修改“公民投票法”第2條、第30條，將“憲法”法庭判決納入可被公投的事項，今日於程序委員會通過列入周五院會議程。國民黨團書記長羅智強23日受訪表示，賴清德說“更大的民主”，若發生爭議，是否應交給人民決定，此次修法將明文化。



羅智強表示，“立法院”本來就有提案公投的權利，任何公投的可能性，都不排除，也可能搭配明年地方九合一推出相關公投。



國民黨團推動“公民投票法第2條及第30條條文修正草案”，提案內容指出，除了“總統”、“副總統”彈劾案以外的“憲法”法庭裁判可交由人民複決外，也規範法律、自治條例或“憲法”法庭裁判之複決案將於公投通過並公告結果後第3日起失效，被宣告“違憲”的法律也恢復效力。另外，針對重大政策的公投，“總統”或權責機關也要在3個月內為實現公投案內容；經創制或複決的重大政策，行政機關於3年內不得變更。



提案說明指出，“113年憲判8號”“實質廢死判決”，違反全台八成民意；“114年憲判1號”，“五人判決”違法行使“憲法”審查權，破壞“憲法”法庭裁判制度，踐踏“國民”主權原則及權力分立原則。



提案也說，“司法院”“憲法”法庭大法官屬間接民主產生，若人民對“憲法”法庭裁判旨難以接受，或“憲法”裁判有明顯重大違法時，應允許人民擁有如同複決法律般的複決“憲法”法庭裁判權利，也就是人民可以依法發動公投複決，避免“憲法”法庭成為失控的“憲政”怪獸。



媒體報導，羅智強說，這次5位大法官的枉法裁判，國民黨已經提出告訴。大法官做出的“憲法”判決攸關“國家”重大“國政”，賴清德曾經說過“更大的民主”，一旦發生爭議，是否應交給人民共同決定，此次公投法的修正就會把這一塊明文化。



至於是否比照今年的反廢死公投，以黨團提案的方式成立公投，羅智強表示，“立法院”本來就可以提公投案，可惜前任“中選會主委”李進勇違反法律拒不執行。現在要組成新的“中選會”，國民黨的重要立場是被提名的“中選會”委員會否依法尊重“立法院”通過的公投案，對於“立法院”所提的公投案，“中選會”沒有審查權，沒有審查“立法院”公投，也沒有所謂不執行、不舉辦“立法院”通過的公投的權力，否則“中選會”變成是“立法院”的太上皇，沒有這回事。



羅智強說，接下來“中選會”正副主委、委員被提名人的審查，國民黨團會詢問，“中選會”對於“立法院”通過的公投，會不會按照公投法的規定執行、舉辦相關公投，不會像李進勇般違反法律、違反權力分立的作法，不執行“立法院”通過的公投。



羅智強強調，所有公投的可能性都不排除，現在公投跟大選是合併舉行，所以也可能搭配2026年地方大選，會推出相關公投。