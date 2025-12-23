台中女警網嗆“對盧秀燕開3槍”遭法辦

台北市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台中12月23日電／台中一名25歲女警行為舉止異常，近日於Threads上更發表“直接在盧秀燕腦門開三槍”恐怖言論，今日遭檢方拘提。台中市警局第二警分局表示，該偵查佐自11月已經被禁止領槍服勤，並同時由諮商介入、強制就醫。



市警局今天說明，這名女警近期屢有異常舉止，已移送台中地檢署偵辦，警方將以情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。



台中市警察局1名偵查佐近日使用網路社群Threads，於個人頁面及回覆網友留言時頻頻出現不當言論，甚至發文“直接在盧秀燕腦門開3槍，讓全市來修理她”，經分局員警向內部反映，隨即由督察組進行查處。



警方透過新聞稿說明，這名女警近期屢有異常舉止，除於11月透過警察局關老師系統轉介諮商及協助就醫，並已調整其勤務時段及工作內容，禁止當事人領用槍枝服勤。



警方表示，這名偵查佐近日於line群組恐嚇同事及分局直屬長官，並於Threads回覆網友留言多有偏激粗鄙的言辭，語帶挑釁，甚至有恐嚇的言論，且個人頁面亦顯示警職身分，警方不敢輕忽，隨即報請台中地方檢察署指揮，依刑法恐嚇危害安全及恐嚇危害公眾罪拘提送辦。



警方認為，所屬分局同時針對該偵查佐勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行，嚴重破壞紀律情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。



對於台中市長盧秀燕安全受威脅，中市警察局表示，轄區分局於接獲市長出席公開活動相關訊息後，均依既定程序先行與主辦單位聯繫，並進行現地勘查，掌握活動動線、上下車地點及整體流程。



市警局指出，活動期間將依相關作業規範，安排必要的安維、蒐證及辨識人員，並編排適當警力支援，現場由正、副分局長帶班執行，以確保活動秩序與即時因應各項突發狀況，維護活動安全順利進行。