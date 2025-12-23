AI需求強！台11月外銷單年增4成單月新高

台灣11月外銷訂單金額達729.2億美元，月增5.1%、年增39.5%。（照片：台經濟部統計處網站） 中評社台北12月23日電／台“經濟部”統計處23日公布11月外銷訂單金額達729.2億美元，月增5.1%、年增39.5%，表現優於預期。主要動能來自伺服器與半導體相關供應鏈，顯示AI基礎建設需求依然強勁，為年底科技產業旺季注入強心針。



觀察主要貨品類別，與台灣代工大廠及半導體產業連動最深的資訊通信與電子產品持續扮演領頭羊。資訊通信產品11月接單金額達268億美元，年增幅高達69.4%。



統計處分析，主因是AI及雲端產業需求持續旺盛，帶動伺服器及網通產品接單強勁成長，其中接自美國的訂單即增加64.3億美元，顯示美系CSP（雲端服務供應商）對台系供應鏈的依賴度持續加深。



電子產品方面，11月接單金額為282.3億美元，年增47.9%，受惠於AI及高效能運算等新興應用持續擴張，直接推升了IC製造、記憶體及晶片通路的接單成長；反映出台積電先進製程產能滿載，以及相關IC設計大廠的出貨動能依舊強勢。



相較於科技產品的火熱，傳統產業相對疲弱，光學器材因面板及背光模組動能走弱，年減2.4%；塑橡膠製品及化學品則因海外同業產能過剩及國際油價走低影響，分別年減15.8%及12.5%；不過，機械產品受惠於半導體先進製程積極擴充產能，帶動設備訂單成長，年增6.9%，顯示半導體擴廠效應已外溢至設備供應鏈。



在接單地區方面，美國仍是最大推手。11月接自美國訂單達284.5億美元，年增56.1%，主要貢獻來自資訊通信產品，單月大增64.3億美元。值得注意的是，東協地區訂單達135.8億美元，年增幅達60.2%，超越歐洲成為重要成長極。統計處指出，這主要受惠於電子產品訂單增加31.4億美元，反映出全球科技供應鏈重組下，東協作為電子零組件生產基地的角色日益吃重。