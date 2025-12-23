余家昶北捷捨身救人　張善政：春祭入忠烈祠

桃園市長張善政23日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月23日電（記者 盧誠輝）27歲嫌犯張文19日在台北捷運車站、中山商圈犯下隨機殺人案，3名民眾因此死亡，張文自己也墜樓身亡。其中在台北車站遇害的57歲男子余家昶，當下捨命攔阻兇嫌，破壞了張文原本要丟擲汽油彈的計劃。中國國民黨籍桃園市長張善政23日表示，經市府與家屬溝通後，已決定余家昶將在明年春祭入祀忠烈祠。



家住桃園的余家昶任職於台北一家證券公司，每天固定從桃園搭火車到台北上班，下班再從台北車站搭火車回桃園。案發當天，張文丟了煙幕彈，正要打開拖著裝滿汽油彈的行李箱，準備開始縱火時，余家昶上前捨命阻止，讓張文的“丟汽油彈、隨機攻擊路人”這2個環節被中斷，只能狼狽逃走，但余家昶也因此慘被猛刺重傷身亡。



張善政指出，桃園市政府為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶先生入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。



張善政說，家屬的眼淚與悲痛，更讓人深刻體會，這份犧牲背後，是一個家庭難以承受的失去。余家昶先生在關鍵時刻所作出的抉擇，將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。



桃園市政府表示，余家昶先生入祀儀式預計於明年忠烈祠春祭期間正式辦理。依序舉行奏樂、獻花、讀祭文及鞠躬禮等儀式，恭送烈士入祀忠烈祠，以表最高敬意，追思其壯烈成仁、扶危拯溺的精神，並期藉由其英勇事蹟，傳承忠義價值，永植人心。

