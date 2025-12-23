質疑綠營彰化縣長民調　邱建富恐脫黨參選

邱建富質疑黨內類初選民調有瑕疵。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化12月23日電（記者 方敬為）明年彰化縣長選舉，民進黨採“類初選”提名，最終由綠委陳素月勝出。但參與類初選的前彰化市長邱建富質疑民調有瑕疵，今天向媒體宣布，“他將繼續前進”，並呼籲黨中央釐清民調疑慮，以示公平，否則他無法接受。至於“繼續前進”是否代表可能脫黨參選？邱建富說，不排除，強調“很想選”。



民進黨中央原訂24日中執會中宣布彰化縣長提名，但臨時決議暫緩。對外是以碰到台北隨機攻擊事件為由，暫停公布提名。但黨內私下議論，其實與彰化縣長提名擺不平有關。



民進黨下屆彰化縣長提名，共有“正國會”“立委”黃秀芳、新潮流系“立委”陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富提交參選意願書，中央黨部決議採對比式民調提名，12月16日晚間6點到10點展開電話民調。最終由陳素月勝出。



針對民調爭議，邱建富表示，民調公布當下，現場僅提供一張列有4人支持度數字的紙本資料，並未提供完整的調查報告書，也非在全體見證下彌封開啟、逐項計算的程序，自然難以在第一時間判斷數據是否合理。



邱建富指出，隨後透過地方人士協助，交叉比對各陣營封關前自行掌握的民調資料，結果顯示多數數據趨勢彼此相近，排名長期呈現膠著狀態，然而在黨中央最終公布的結果中，卻出現“原本長期位居第4的人，竟在短時間內一夜之間躍升為第1名”的情況，與先前趨勢明顯不符，這才引發地方基層與選務圈的高度質疑。



邱建富說，甚至有人在初選成績揭露前當天一早就在群組內“恭喜陳素月勝出”，不免令人質疑，還沒公布民調時，已經有人洩露了知道哪一個人勝出，而且還是上午7點多，“這我不服，相信大家也不服！”

