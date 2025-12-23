基隆市長之戰　謝國樑民調大勝童子瑋15%

基隆市長謝國樑。（中評社 資料照） 中評社台北12月23日電／《TVBS》民調中心23日公布最新2026基隆市長民調結果顯示，若中國國民黨籍基隆市長謝國樑、民進黨籍基隆市議長童子瑋對決，有48%市民表示支持謝國樑，33%支持童子瑋。投票率方面，高達八成的基隆市民表示，會去投票（61%一定會，19%可能），8%表示不一定，12%表示不會去投。



民調表示，若謝國樑、童子瑋對決，有48%市民表示支持謝國樑，33%支持童子瑋，謝國樑支持度領先一成五，另外19%民眾尚未決定。



對於，明年的市長選舉，高達八成的基隆市民表示，80%會去投票（61%一定會，19%可能），8%表示不一定，12%表示不會去投。



本次民調在無黨籍前基隆市議員王醒之表態不參選前即進行，結果顯示，即使王醒之參選，王醒之支持度僅9%，謝國樑40%，仍明顯領先童子瑋的27%，兩人差距13個百分點，另外24%未決定。



民調進一步交叉分析顯示，40-49歲、50-59歲及60歲以上民眾，支持謝國樑的比例超過五成，其中60歲以上高達54%支持謝國樑，23%支持童子瑋，雙方差距達三成以上。而20-29歲及30-39歲民眾則是支持童子瑋的比例較高，其中20-29歲民眾有43%支持童子瑋，高於30%支持謝國樑，但有27%尚未決定。



地區方面，信義區民眾有38%支持謝國樑，也有38%支持童子瑋，意見分歧，另外24%未決定，七堵區民眾43%支持謝國樑，40%支持童子瑋，差距不大，另外17%未決定；安樂區及暖暖區有五成左右支持謝國樑，三成五左右支持童子瑋；中正區、仁愛區、中山區支持謝國樑比例皆在五成以上，支持童子瑋比例則低於三成，雙方差距較大。

