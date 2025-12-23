台綜院：台明年三風險地緣政治、AI熱潮退溫

台綜院公佈2026年台灣經濟預測。(圖:台綜院提供) 中評社台北12月23日電／台灣綜合研究院今天發表“2026年台灣經濟展望”指出，今年AI帶動台灣出口與投資，台灣經濟超預期表現，預測今年全年經濟成長率為7．25％。但明年美國對等關稅效應全面顯現，外需放緩、AI熱潮可能退溫、地緣政治風險顯現，預估台灣明年全年經濟成長率為3．46％。



台綜院提醒，明年台灣經濟有三大下行風險，分別是全球經濟成長放緩、人工智慧（AI）熱潮可能降溫，以及地緣政治風險升高。需強化產業平衡與結構韌性，才能確保經濟在波動環境中維持穩健擴張。



台綜院指出，今年4月，美國總統特朗普宣布對全球所有進口商品加徵對等關稅，對全球金融市場與國際貿易秩序造成重大衝擊，使全球經濟成長前景的不確定性明顯升高。隨後，美國陸續與多個主要貿易夥伴達成協議，提供部分豁免措施，讓國際貿易體系得以維持基本運作；各國也展現出高度的調適能力，透過提前備貨、加速拉貨及快速調整供應鏈配置，一定程度緩解關稅上調帶來的衝擊。



台綜院表示，台灣經濟今年成長優於預期，主要受兩大外在因素影響：首先是美國推動對等關稅政策，其次是全球AI科技需求快速擴張。



原先市場普遍擔憂，美國加徵的對等關稅，將對全球經濟造成負面衝擊，但在關稅實施前的談判與暫緩期間，意料之外，台灣迎來對美出口的拉貨與搶運潮，推升外需出口表現。與此同時，全球AI與高效能運算需求強勁，帶動台灣AI伺服器、資通訊產品出口屢創新高；內需方面，相關產業獲利改善，也促使企業積極投資，形成出口與投資相互支撐的成長動能，整體經濟表現優於預期。



台綜院強調，關稅政策對全球經濟的中長期影響，仍未完全消散，明年全球經濟前景依然脆弱，下行風險仍偏高。台灣明年能否延續以AI科技與半導體出口為核心、由民間投資承接的成長模式，將面臨挑戰與機會並存的關鍵轉折，主要產業景氣走向、整體經濟動能是否能持續改善，仍需密切關注。



台綜院表示，台灣作為全球半導體、伺服器與AI硬體供應鏈的關鍵節點，國際貿易環境的變動、地緣政治風險，都將直接影響出口結構與產業發展方向。



展望明年，台綜院表示，美國關稅政策的實質影響將逐步全面顯現，全球貿易成長動能預期放緩，台灣外需成長也將承受壓力。至於內需市場，消費雖可望持續改善，但在今年高基期因素影響下，民間投資成長幅度將趨於放緩。台灣明年經濟成長須審慎看待，台綜院預估台灣明年全年經濟成長率為3．46％。

