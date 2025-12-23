台灣中經院：台廠關注匯率　關稅衝擊較低

逾6成台灣製造業最關注議題是匯率，特朗普貿易政策排名第2。（照片：中經院提供） 中評社台北12月23日電／台美關稅談判尚未有明確結果，中華經濟研究院今天指出，對等關稅與232條款、匯率對廠商營運衝擊，沒有像上半年預期的嚴重，“風暴實際衝擊比預期溫和”。調查也顯示，逾6成台灣製造業最關注議題是匯率，特朗普貿易政策排名第2。



中經院今天發布“2025下半年台灣採購經理人營運展望調查”，結果顯示，上半年外在局勢動盪不安，美國關稅政策不確定性、匯率波動衝擊廠商信心，但從廠商回報的營運狀況看來，風暴未如2025上半年預期嚴重，只是成本端推動的漲價潮浮現。



中經院調查指出，關稅、貨幣市場波動與地緣政治的不確定性，2025下半年起明顯反映在製造業的採購價格與營業成本。截至2025下半年，製造業採購價格指數連續4期呈現上升（高於50.0%），且2025下半年指數較前期攀升8.3個百分點，升至60.0%。



製造業預估2026上半年採購價格指數將續揚至61.6%，且整體製造業預估將於2026年調漲收費價格。若2026年調漲情勢符合預期，製造業預估2026上半年利潤率將中斷連續3期下降（低於50.0%）轉為上升，指數為52.3%。



中經院院長連賢明表示，從採購經理人半年報結果可以發現，廠商上半年對於關稅預期看法比較負面，到了下半年，看法好轉，如今廠商對於景氣看法都有回升。



非製造業方面，2025下半年表現優於預期，但面臨營運成本攀升壓力，尤其薪資費用持續較2024年攀升，預期2026年服務收費價格將持續調漲。



中經院同步調查製造業與非製造業關注的總經議題，2025下半年灣製造業最關注議題仍為“匯率波動”，勾選比例為64.7%；“美國特朗普總統貿易政策”與“國際能源及原物料價格”並列第2，勾選比例為56.4%；“美國經濟走勢”與首次納入調查的“台美貿易談判結果”並列第3。



非製造業方面，最關注的議題是“勞動成本與人力資源短缺”，其次是“美國特朗普總統貿易政策”，“匯率波動”、“台美貿易談判結果”與“兩岸關係”排名第3、4、5。



中經院調查也聚焦廠商對美國關稅看法。當問及預期“對等關稅”政策走向，即使邁入2025下半年，製造業與非製造業分別有63.5%與67.5%業者回報，“持續觀望美國政策變化，暫無法評論”。製造業與非製造業分別有25.3%與20.8%相對樂觀，預期相關政策將“隨情勢調整，實施稅率最終低於4月公布的稅率”。



值得注意的是，製造業與非製造業皆有約5成業者預期相關政策屬中期議題，“預計在2028年新任‘總統’上任後將無法持續”，然而，電子光學產業卻有超過3成業者認為“2028年新任‘總統’上任後將延續”相關保護主義政策。