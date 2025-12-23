綠擋財劃法　莊嚴：綠營縣市長選將焦慮

黨外新連線召集人莊嚴。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月24日電（記者 方敬為）民進黨府院“不副署、不公布”否決“立法院”通過的《財政收支劃分法》，黨外新連線召集人、民進黨前組織部副主任莊嚴接受中評社訪問表示，財劃法攸關地方政府財源，綠營阻擋絕對是失分，因為選民不認同“中央”集權又集錢，這也使明年角逐縣市長的綠營選將陷入窘境，據了解，不少人感到焦慮，若民進黨高層執意運作朝野對撞，明年選情必然堪憂。



莊嚴，2000年大選時是陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



民進黨政府首度搬出副署權，以府院對法案“不副署、不公布”，否決“立法院”通過的《財政收支劃分法》引爆朝野攻防。“立法院”在野黨“立委”合作對賴清德提出彈劾案反制，後續發展值得關注。



莊嚴表示，民進黨自從對在野黨“立委”發動無差別的大罷免行動，其選民好感度就呈現巨幅下降，從最終投票結果32比0，罷免全面失敗的現象來看，民進黨的聲勢必然衰退，其實從那時起，綠營內部有要布局選舉的人皆冷汗直流，因為整個政治形勢已經扭轉了，風向對綠營非常不利。如今又碰到府院高層帶頭癱瘓立法權，明年綠營縣市長選將，恐怕都會很難過！



莊嚴進一步剖析，“行政院長”卓榮泰此次動用“副署權”來技術性否決“國會”通過的法案，在“憲政”法理上存在極大的謬誤與爭議。副署權的設計本意並非讓行政權凌駕於立法權之上，若將其作為政治鬥爭的工具，會給予外界民進黨政府試圖“獨大行政權、癱瘓立法權”的強烈印象。



“這在選民眼中，是一種危險的獨裁傾向。”莊嚴直言，台灣民眾對於民主制衡有著高度堅持，當執政黨透過程序手段架空“立法院”多數決，不僅無法說服中間選民，更會激起社會對執政傲慢的反感，這對標榜“民主進步”的政黨而言，無疑是自毀長城。

