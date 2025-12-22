許淑華：綠政治凌駕經濟　台觀光產業大挑戰

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月24日電（記者 方敬為）民進黨政府將今年海外遊客來台千萬人次目標下修至900萬，“觀光署”日前又稱，達到900萬有難度。國民黨籍南投縣長許淑華接受中評社訪問表示，境外客人次目標今年恐怕又要破功，遺憾民進黨政府全無系統性的觀光推展政策，賴清德更是自我矛盾，先說要組“觀光國家隊”，後又鼓勵民眾赴日旅遊，甚至拋出兩岸衝突議題，影響海外客來台意願，令人費解。



疫後全球各地的觀光旅遊陸續恢復疫情前的表現，但台灣的境外旅客人次遲未恢復水準，“交通部觀光署”訂定千萬來台人次目標，連續2年破功，今年甚至提前下修到900萬人次。不過，截至今年12月15日的最新統計，來台旅客才剛突破800萬人次，“觀光署長”陳玉秀昨17日坦言，“要達成年底900萬人次目標確實有難度”。



許淑華表示，台灣的觀光旅遊並未隨著疫情結束而恢復水準，主要原因包括境內遊客出境旅遊風氣興盛，境外遊客對來台旅遊興致缺缺，加上本土客普遍認為台灣的觀光旅遊開銷偏高，還有民進黨政府對兩岸旅遊的設限，種種因素堆疊導致台灣的觀光旅遊產業發展面臨極大的挑戰。



許淑華認為，從民進黨政府阻斷兩岸觀光旅遊那一刻起，就顯示出，綠營對觀光旅遊產業並不重視，否則不應該因為政治因素，而切斷經濟發展的機會，事實上，她已不斷指出，民進黨政府以政治凌駕經濟，限縮觀光旅遊產業發展，另方面卻也提不出系統性的觀光推展政策，面對觀光業的景氣寒冬，政府經常只以補貼的方式“飲鴆止渴”，並非長久之計。



她提到，賴清德更是陷入自我矛盾，先公開宣示要將觀光旅遊業發展成下一個“兆元產業”，還要組成“觀光國家隊”，政府單位橫向整合“部部都是觀光部”，結果隨後又因為中日關係惡化，轉而鼓勵台灣民眾赴日本旅遊，引起台灣觀光業者不滿，甚至又因為要提出新台幣1.25兆元軍事預算，直接拋出兩岸衝突時間表，影響海外客來台意願，觀光業界看在眼裡，都感到匪夷所思。

