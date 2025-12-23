李樑堅：海南封關在中美貿易戰尋找新定位

義守大學財金系教授李樑堅。（中評社 資料照） 中評社高雄12月24日電（記者 蔣繼平）海南自由貿易港12月18日起啟動全島封關。台灣義守大學財金系教授李樑堅向中評社表示，從自貿港進一步變成免稅島，對金融、旅遊、物流產生免稅機制的利基，香港、新加坡衝擊較大，台灣影響不明顯，觀察或可吸引大陸台商轉移或台灣服務業或商業投資。也有吸引非美交易或其他國家投資，在中美貿易衝突中尋找新的定位點意義。



李樑堅，成功大學管理學博士，曾任義守大學行政副校長、高雄市政府財政局長，現職義守大學財金系教授。



海南自由貿易港自12月18日起正式啟動“全島封關”運作，整座島規劃為一個“境內關外”的特殊海關監管區，進口到島內且留在島內使用的貨物，可享受零關稅等優惠。



李樑堅表示，海南島以前推自貿區希望能夠用“境內關外”的機制，引進一些製造業能夠進去設廠，現在進一步變成免稅島的情形之下，是希望服務業、旅遊業能夠更深入來做投資，當然包括製造業也是同樣狀態，所以是從製造業延伸到服務業。



李樑堅表示，以服務業來說，香港、新加坡本身像金融、旅遊、物流等能夠有免稅的機制，那這就是一個利基，如果人流、金流、商流能夠進來，那當然對海南島整體發展就會產生更大效益，在整個亞太地區就會變成新興發展區域。



李樑堅表示，海南島旅遊資源本來就不錯，若能刺激更多人來這邊設廠投資或參與商業經營，免稅機制是一個誘因，成本降低就有一定程度的競爭力，且大陸本身相關產品也很豐富，如果透過免稅島尋求更好的商業經營，服務業也能夠進來設點經營，那對於海南島的旅遊、服務業的躍升會有很大的幫助。