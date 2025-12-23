洪秀柱：鄭麗文堅持談兩岸是對的方向

國民黨前主席洪秀柱接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨前主席洪秀柱接受中評社訪問時表示，現任國民黨主席鄭麗文上任一個多月，確實讓外界感覺到國民黨“不一樣了”。她認為，鄭麗文在兩岸論述上直來直往、毫不避諱，清楚表達“我是中國人”的立場，堅持持續談兩岸，這是正確方向，也是國民黨無法逃避、必須面對的核心議題。



洪秀柱在她創立的中華青雁和平教育基金會接受中評社專訪，談到現任主席鄭麗文上任一個月多月來，她所觀察到的國民黨改變，以及未來可能面臨的挑戰。



洪秀柱指出，鄭麗文一上任，由於說話方式就與過去的國民黨主席不同風格，帶來一股新鮮感與動能，讓不少人重新投入、加入國民黨。她認為，鄭麗文最大的特色之一，就是在兩岸政策論述上非常清楚，不拐彎抹角、不刻意迴避，直言“我是中國人”，這樣的表態在當前政治氛圍下並不容易，但對國民黨而言，卻是回到自身定位的重要一步。



第二個她觀察到的重點，洪秀柱說，是鄭麗文相當勤快，由於鄭對黨務、人事並不熟悉，因此上任後頻繁走訪各地，拜會地方意見領袖、到議會傾聽基層聲音，對於穩定黨務、形成政策論述都有實質幫助。



第三，洪秀柱說，面對2026地方選舉“輸不得”的壓力，鄭麗文已開始著手部署提名與選戰規劃，這些工作都是必須要做、也正在展開的事情。



洪秀柱提到，日前邀請鄭麗文到她舉辦的成長營演講，鄭感嘆“上任沒多久，卻好像已經當主席很久了！”她認為，這句話反映的是國民黨黨務仍然是一個龐大的機器，即使規模不如以往，事務依舊繁雜，加上許多問題對鄭而言都是陌生領域，事情一多，自然覺得時間過得特別快，也更顯得必須用功。

