漂浪島嶼質疑游盈隆掌“中選會”　續搞民調？

漂浪島嶼指出，如果游盈隆被任命，首先面臨就是主持民意調查機構，身份是否適宜？（漂浪島嶼munch臉書） 中評社台北12月24日電／“行政院”22日公布7位“中選會”委員提名人選，台灣民意教育基金會董事長游盈隆被名為主委。對此，作家“漂浪島嶼”指出，“中選會主委”必須公正超然，如果“立法院”同意游盈隆的任命，首先要面臨的，就是主持民意調查機構，身份是否適宜？



“行政院”提名游盈隆為“中選會主委”、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另五名委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。



游盈隆23日在臉書表示，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺。接下來，“我就是過河卒子”，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。



“漂浪島嶼”23日在臉書發文質疑，“民調機構接‘中選會’，身份是否衝突”？游盈隆傳出接任“中選會主委”，多年主持台灣民意調查，很多人忘記2019為何宣告退出民進黨，其中特赦陳水扁、賴清德黨內初選疑雲，以及台灣維持現狀的問題，都是退黨原因。公開表達的原因，許多都是不合當時蔡英文執政理念，黨內被視為非英派成員。如今蔡英文離任，賴清德上台，也算是回歸時刻。



“漂浪島嶼”認為“中選會”執掌全台選舉事物，辦理人民決定“國家”走向的選務工作，主委必須公正超然。如果“立院”同意任命，首先面臨就是主持民意調查機構，身份是否適宜？能夠一面公正主持選務，一面民調影響選情，兩者互不衝突。



“漂浪島嶼”強調，目前台海情勢詭譎，各界憂慮2027年的戰爭危機，一旦爆發衝突或戰爭，2028是否如期大選，或是選情突生爭議，都可能成為未來“中選會”要因應的課題，所以責任相當重大。選舉已是台灣民主最後防線，公正守護防線，成為“國家”重中之重。