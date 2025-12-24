陳方隅挑釁鄭麗文遭嗆　黃士修：紅孩兒2.0

東吳大學政治系副教授陳方隅。（中評社 資料照） 中評社台北12月24日電／中國國民黨主席鄭麗文22日應邀赴東吳大學演講，政治系副教授陳方隅提問軍購、黨產相關議題，鄭麗文反嗆是三民自（3家綠媒）的忠實讀者，更酸問題太無腦，引發熱議。核能流言終結創辦人黃士修昨天批評，陳方隅不但是貪二代，還是繼綠委沈伯洋之後的紅孩兒2.0，更曾倡議用人牆阻擋敵軍以塑造道德壓力。



黃士修23日發文表示，陳方隅大幅佔用學生時間講了2個建議、3個問題，長達5分鐘，主持人提示超時他堅持繼續發表。這不就是我們最討厭的那種假裝舉手提問，自顧自發表長篇大論意見的老害嗎？鄭麗文說“看得出來你是三民自的忠實讀者”，然後回應問題。



黃士修提到，陳方隅批評馬英九裁軍，就是反對台灣加強自我防衛。鄭麗文回應，“那美國也是募兵制啊，大陸也是募兵制啊，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？這也太沒有大腦了吧。（學生拍手）”陳方隅爆氣，在臉書上寫了一大篇痛罵國民黨賣台。



黃士修指出，陳方隅不是一般青鳥，他爸爸是陳惠邦，曾侵佔學生的獎學金新台幣217萬公款。又在新竹教育大學校長任內，去馬克思主義學院視察，跟大陸簽訂交流計劃，再侵佔67萬公款，被判刑。他可是繼沈伯洋之後的紅孩兒2.0啊！至於陳方隅本人，其實比沈伯洋還早出名。他在2015年寫過一篇《“恢復徵兵”不是加強“國防”的唯一解答：淺談“非武裝國防”》。然後他在十年後批評馬英九改募兵制？



黃士修痛批，陳方隅為了護航民進黨，大談非武裝“國防”，曾建議，“在交戰時用平民的力量製作路障、保護重要設施，甚至用人牆阻擋敵軍以塑造道德壓力”。戰爭罪小常識：使用肉盾是違反國際法的。此後很多年，Google搜索“人牆”，第一個跳出來的都是“人牆隅”。