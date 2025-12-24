藍營基層反彈　張顯耀三位一體要職崩解

前藍委張顯耀。（中評社 資料照） 中評社台北12月24日電／中國國民黨籍前“立委”張顯耀日前傳出將任國民黨副主席，負責督導南部選情，同時任國民黨智庫執行長，“三位一體”引發地方強烈反彈。國民黨主席鄭麗文23日拜訪前“立法院長”王金平，會後便傳出，張顯耀將不會擔任國民黨副主席，也不負責督軍南部選情，只出任國民黨智庫執行長。



根據《中時新聞網》報導，外傳張顯耀獲黨中央重用，“三位一體”將同時出任副主席、智庫執行長並督導南部縣市選情。南部輔選人士皆表震撼且無奈，基層反彈聲量大。國民黨南部大老王金平21日在高雄舉辦從政50周年感恩餐會，沒邀請國民黨主席鄭麗文，並指“立委”柯志恩就是代表國民黨”，引發外界推測是王金平藉此表達不滿意黨中央人事安排。



當天有媒體追問出席餐會的國民黨秘書長李乾龍，李再三強調張顯耀的人事“尚未定案”。另有消息指出，當天張顯耀也現身餐會現場，卻遭在場人士揶揄“洗臉”，短暫停留後即離開。



地方人士指出，對於張顯耀要當副主席兼督導南部選情，地方反彈力量“超乎想像的強大”。許多昔日地方上有恩怨的黨內山頭，此刻竟然都站在同一條船上，力阻張顯耀主操南部選情，直斥黨中央不尊重地方意見。



鄭麗文與李乾龍23日前往王金平台北辦公室拜會請益，隨後黨內就傳出，張顯耀將不會擔任副主席，也不負責督軍南部，僅保留他18日上任的智庫執行長職。



對此，李乾龍表示，昨日與鄭麗文只是向王金平請益“國政”，並未談到張顯耀的人事問題。知情人士表示，鄭麗文重視王金平在政壇的影響力，盼能在朝野對立、兩岸僵局下借重王金平的政治歷練，特別主動前往請益。



