何景榮：必須問游盈隆　若賴戒嚴還辦選舉？

針對“中選會”委員人選，淡江大學助理教授何景榮（左）在評論節目中提出看法。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北12月24日電／“行政院”22日公布7位“中選會”委員提名人選，其中提名台灣民意基金會董事長游盈隆任主委。淡江大學助理教授何景榮表示，藍白若合、賴清德無法連任，只能學尹錫悅戒嚴，這題一定要問清楚“中選會”，選舉絕對要正常舉辦。



“中選會”目前僅剩四名委員，無法召開會議決議，衝擊明年選務運作。“行政院”22日公布“中選會”委員人選，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆為“中選會主委”、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另五名委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。



何景榮23日在《新聞大白話》節目表示，以前的“中選會主委”都是學者出身，不會像李進勇那樣亂搞，這次的名單像游盈隆等也都是學者，比較不會像李進勇那麼多政黨色彩。他覺得這份名單可以過，但是過程一定要從嚴審核。



何景榮強調，尤其要問清楚這幾個“中選會”未來的委員，有一個問題一定要問：如果賴清德像尹錫悅一樣戒嚴，選舉還要不要辦？賴清德最可能幹的事是什麼？大家都知道他在走尹錫悅的路，因為看這個情況，藍白只要一合，賴2028一定輸。那他唯一（繼續）當“總統”的方式，就是學尹錫悅。2027如果真的民調很低，趕快宣布戒嚴，戒嚴之後，停止選舉，“停止選舉才是他的目的”。



何景榮直言，這次選出來的“中選會”委員，無論如何一定要他們確認，如果有一天賴清德走了尹錫悅的路的時候，選舉絕對要正常舉辦！我們不能淪落到跟一個專制國家一樣的情況。



何景榮指出，賴清德最怕美國人，他所知的，已經有在野黨領袖去跟AIT溝通了，如果美國人出面，賴可能會放緩他走向獨裁的腳步。