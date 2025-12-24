周錫瑋：美歐打不贏中國只好用好萊塢式吹牛

周錫瑋表示，歐美打不贏中國大陸，只好詆毀大陸偷科技。回頭顧選票，用好萊塢式吹牛騙人民。（截自全球大爆卦YouTube畫面） 中評社台北12月24日電／中國海軍2025年總計有35萬噸新軍艦服役，其噸位超過北約3倍，實力穩壓美軍，造船速度世界第一。中國國民黨籍前台北縣長周錫瑋表示，美國、歐洲打不贏中國大陸，只好詆毀大陸偷科技，回頭顧選票，用好萊塢式吹牛騙人民，自己依然很強。



周錫瑋23日在《全球大爆卦》節目表示，過去中國大陸起來的時候，歐美經常批評中國大陸說：“你又偷了我們的新科技”。周錫瑋說，大陸現在的武器、零件都是自制，大量培養專業人才，在AI及量子計算推陳出新。美國不行。所以“我現在在想，美國是在偷中國大陸的技術，然後美國人在東施效顰”！因為這些全是大陸“大驅”做出來的成果，排水量是現在全世界最大的。



周錫瑋質疑，美國現在很奇怪，每個人都是好萊塢的演員跟導演，這些所有的劇情，都像好萊塢的劇情。他不要真實的東西，他拍個東西出來，就可以告訴美國人民：美國是強大的！美國還是世界第一，世界無敵。“這是什麼？政治人物在吹牛”，政治人物的吹牛是不用花錢的，歐美許多政治人物都在吹牛。



周錫瑋指出，歐洲現在在檢討：歐洲跟俄羅斯一定要這樣敵對關係，俄國是壞蛋。但回過頭來，歐洲不買俄國的天然氣、石油，不跟俄國好好做生意。歐洲會發覺，第一，歐洲的物價上漲，第二，歐洲的生產成本大幅提高，完全沒有競爭力了，第三，歐洲的市場喪失了。



周錫瑋強調，互相的交流合作可以避免戰爭，但現在歐美又製造戰爭？歐美這些政客為什麼一定要製造俄烏戰爭？結局這麼悲慘！美中大戰會打嗎？他認為不會打，充其量代理人戰爭。但一定要講美中會打，然後美國一定會贏過中國大陸！這實際上是不可能的。歐美怎麼辦？就說過去政策錯了，以為中國大陸是小老弟，現在他們強過歐美了，怎麼辦？就詆毀他。



周錫瑋表示，詆毀不成怎麼辦？只好回過頭來，守住自己的選票。“特朗普這些官員，全部是吹牛的一級班，講的話都是騙人的”！