蘇治灝：民進黨誤判內外形勢　將跌落谷底

民進黨府院以"不公布、不副署"否決"立法院"通過法案，引發行政癱瘓立法爭議。民進黨籍前雲林縣長蘇治芬胞兄、蘇東啟文教基金會執行長蘇治灝接受中評社訪問表示，民進黨在"賴卓體制"下，多次誤判內外形勢，從大罷免行動失敗後，台灣內部對綠營的民怨攀升，外部方面，美國也正在轉變與中國大陸的關係，若賴清德仍一意孤行、剛愎自用，民進黨恐怕跌落谷底。



蘇治灝，現任中華圍棋協會理事長，出生雲林北港政治世家，父親為已故雲林縣民進黨籍議員蘇東啟；母親蘇洪月嬌曾當選4屆“台灣省議員”，在陳水扁執政時代擔任“國策顧問”。妹妹蘇治芬歷任1屆“國大代表”、2屆雲林縣長、3屆“立委”，目前擔任“農業部”所屬畜產會董事長。



民進黨政府以府院對法案“不公布、不副署”，否決“立法院”通過的《財政收支劃分法》引爆朝野攻防。“立法院”在野黨“立委”合作對賴清德提出彈劾案反制，後續發展值得關注。



針對當前民進黨面臨的內政困局，蘇治灝指出，在賴清德與“行政院長”卓榮泰的體制領導下，整體政治氛圍對執政黨已相當不利，甚至可說是每況愈下。綠營此前針對在野黨“立委”發動無差別的大罷免行動，不僅未能如願，反而導致選民好感度大幅重挫；如今更進一步試圖擴大行政權以癱瘓立法權，種種行徑被視為向獨裁之路傾斜，台灣民眾當然無法認同！



除了內部施政的僵局，蘇治灝提到，民進黨對外部形勢也有嚴重誤判，當前世界各國正逐漸轉向與中國大陸尋求合作，即便是美國，其路線也正在調整，近期美國國務卿盧比奧即坦承“自己變了”，從過去的反華急先鋒轉而尋求中美合作。然而，民進黨政府似乎仍未察覺外部形勢變化，持續緊抱“抗中保台”的神主牌。眾所周知“抗中只會傷台，和中才能保台”，然而賴清德寧可貫徹個人意識形態，也不惜拖累整個民進黨。



蘇治灝進一步以“朝夕”與“千秋”對比美中兩國的發展現況。他認為，美國總統特朗普僅著眼於有形的短期利益，無視無形的信譽損失，其行事風格甚至踐踏國際道義，導致盟邦分崩離析，美國的世界共主地位正日益流失；加上美國內部黨爭內耗，國力江河日下，反而對中國的崛起創造了反作用力。