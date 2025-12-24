徐斯儉：解放軍機艦進台應變區比前年多2倍

台“國防部次長”徐斯儉接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月24日電（記者 鄭羿菲）藍白昨天在“立法院”程序委員會第四度封殺攸關新台幣1.25兆元防務特別預算法案，台“國防部次長”徐斯儉24日表示，我們還是覺得很遺憾，台灣面臨大陸威脅與日俱增，到今年10月為止，機艦進入我們應變區的數字是前2年平均數字的2倍，威脅越來越嚴重。



“立法院”財政委員會24日邀請“行政院主計總處”主計長陳淑姿、“財政部長”莊翠雲等相關部會官員就2026年度“中央政府”總預算案至今尚未審查，近3000億元之新興、新增計劃將無法推動，對“國家”整體發展之影響”進行專題報告並備質詢。



徐斯儉會前接受媒體訪問表示，我們的建軍備戰都是因應敵情威脅來發展與計劃，大陸對台威脅不只是對台灣，還是對整個第一島鏈，我們不管是年度預算還是特別預算，都反映對台灣自我防衛的決心，及對區域維持和平穩定的一種責任，這都是迫在眉睫的事情。



徐斯儉說，特別預算中，都是針對不對稱戰力的發展，還有如實的訓練，及全社會防衛韌性等計劃。我們希望“立法院”的各黨派的委員能夠讓特別預算條例排進程序委員會，我們非常願意在“立法院”的監督下，謹慎編列預算，也願意接受各黨派的監督，一起為我們的“國防”建設好來努力。