王鴻薇：府等於默認關說司法　賴應支持徹查

藍委王鴻薇受訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月24日電（記者 黃偕華）“憲法”法庭5位大法官判決《“憲法”訴訟法》修正案部份條文“違憲”，引起藍白不滿。在野黨也指控府院曾請民進黨黨政高層向大法官蔡宗珍溝通。中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日受訪表示，司法關說民進黨早有前科，如果真的沒有此事，賴清德應該要震怒，徹查本案。如今只是輕描淡寫的說不值得評論，“不是就等於默認確有此事了嗎？”。



對於台灣民眾黨“立院”黨團總召黃國昌昨日則赴台北地檢署告發府院司法關說，王鴻薇指出，全民現在對於司法的信任度非常低，很多人也都不期待，北檢真的敢辦嗎？你敢辦府院高層嗎？可是問題是我們今天能夠坐視不管嗎？她呼籲賴清德應該支持北檢來徹查，至少還府一個清白。



“憲法”法庭在5位大法官評議下，宣告《“憲法”訴訟法》修正案“違憲”，蔡宗珍等3位大法官拒絕評議。《上報》日前報導，今年大罷免攻防時，“憲法”法庭傳出蔡宗珍等3人同一戰線，府、院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然溝通無果。對此府發言人郭雅慧23日晚間表示，對特定媒體沒有查證，以臆測影射方式報導，沒有評論的價值。



王鴻薇表示，進行司法關說民進黨已經是慣犯，過去民進黨黨團總召柯建銘就有司法關說的前例。如今針對媒體的報導，照理說賴清德應該是表態要震怒，應該是要回應絕無此事，不然就是要徹查，徹查誰敢假傳聖旨來做關說。結果府方回應竟然是說這個事情不值得去做評論，“不是就等於默認確有此事了嗎？”。



