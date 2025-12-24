賴籲醫界勸藍白委惹議　蘇一峰PO醫師誓詞

賴清德喊話醫生幫忙勸說在野黨委員，胸腔科醫師蘇一峰貼出醫師誓詞反駁。（照片：蘇一峰臉書） 中評社台北12月24日電／賴清德21日出席醫療韌性研討會談到明年度總預算卡關，喊話醫師們如果門診碰到在野“立委”麻煩幫忙勸說，“政黨競爭難免，但‘國家‘利益還是要放在最優先”。對此，胸腔科醫師蘇一峰23日在臉書貼出《醫師誓詞》全文，強調堅決反對把政治帶入醫療地點。



賴清德21日表示，政府將推出“國家藥物韌性整備計劃”，明年起4年匡列240億元，倘若總預算沒有過，新計劃恐難執行。賴喊話醫界人士，幫忙向在野黨“立委”表達，政黨可以競爭，“國家”利益還是要放在最優先。



蘇一峰表示，還給病人一個安心就醫的空間，堅決反對把政治帶入醫療地點！還貼出《醫師誓詞》：“當我進入醫業時：我鄭重地保證自己要奉獻一切為人類服務。我將給予師長應有的崇敬及感戴；憑我的良心和尊嚴從事醫業；病人的健康應為我的首要顧念：我將尊重託付予我的秘密；盡我的力量維護醫業的榮譽和高尚的傳統；要以兄弟般的情誼來對待同事。”



“我將不容許年齡性別族群信仰國籍、政治立場、社經地位、意識形態或其他因素的考量，介於我的職責和病人間；我要對人類的生命，從受胎時起，保持極度的尊重，即使在威脅之下，我將不會運用我的醫學知識去違反人道。我鄭重地、自主地以我的人格儆此宣誓。”



網友留言說，“他心中有人民嗎？跟他是同黨派的才是人？”、“自己有病卻要別人吃藥”、“青鳥的頭目就是這樣的人”、“這是在恐嚇病人嗎？”