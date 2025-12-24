賴士葆諷陸委會希望兩岸惡化　梁文傑否認

藍委賴士葆質詢陸委會副主委梁文傑。（照片：立法院直播頻道） 中評社台北12月24日電（記者 鄭羿菲）針對兩岸觀光，陸委會副主委梁文傑24日表示，我們對觀光態度一向很OPEN，只是對岸一直遲遲未正式回覆我們。中國國民黨籍“立委”賴士葆則說，你們可以更OPEN一點啊，兩岸關係惡化顯然才符合你們的政治利益，老實講，陸委會都可以拆了。



梁文傑否認指出，我們完全沒有希望要惡化，希望兩岸關係穩定。賴士葆則不買單，他指出，老實講，這樣搞陸委會都可以拆掉了。



“立法院”財政委員會24日邀請“行政院主計總處”主計長陳淑姿、“財政部長”莊翠雲等部會官員就“115年度“中央政府”總預算案至今尚未審查，近3000億元之新興、新增計劃將無法推動，對整體發展之影響”進行專題報告並備質詢。



賴士葆質詢時問及，台灣今年的觀光逆差約新台幣1500億元，目前來台觀光人數，截至12月15日衹有約800萬人次，達不到1000萬目標，為何不開放陸客？開放陸客就能達標了。梁文傑回應，我們有去函對岸，希望能回函我們，啟動觀光小兩會對談。



賴士葆追問，但你們台旅會在19至28日於北京晉江會館也舉辦了“從北京出發：走進寶島的巷弄生活”推廣展啊。梁文傑說，是台旅會辦的沒錯，我們對觀光態度一向很OPEN，只是對岸一直遲遲未給我們正式回覆。



賴士葆則說，你們可以更OPEN一點啊，海基會董事長吳豊山做到月底，要換成蘇嘉全，就是希望兩岸關係繼續惡化，惡化才符合你們的政治利益。