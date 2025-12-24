台灣AI專法出爐　葛如鈞：確立開放競爭路線

藍委葛如鈞受訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月24日電（記者 黃偕華）為因應人工智慧（AI）發展，“立法院”23日三讀通過《人工智慧基本法》。具科技業背景的中國國民黨籍“立委”葛如鈞24日受訪指出，基本法重點是決定台灣在人工智慧發展上，到底要採用保守的路線還是開放的路線？現在我們已經決定它是走開放競爭的路線。



葛如鈞說，AI基本法裡有條文規定，“行政院”要設立人工智慧戰略特別委員會，目標是要訂定台灣發展人工智慧的綱領，委員會裡的成員就會來自於產業界（如台積電、輝達） 學術界、技術圈與地方政府。



目前全世界都在衝刺AI，歐盟已通過“歐盟人工智慧法”，韓國也通過“韓國AI基本法”。“立法院”昨通過AI基本法，提供AI治理框架。



葛如鈞表示，AI基本法是一個基本法制的框架，同時要做到人權的保障，以及對兒少的保護。對於大家擔心AI可能會取代掉我們的工作，法規裡面也做了勞動的保護，包含未來AI不小心造成人民的生命財產受到威脅，政府也應該要及早的做補償跟保險相關機制的準備。他說在框架下，未來詐騙集團用AI犯罪，可能就要加重罰則；新創公司用AI可能要加以鼓勵。



對於自駕車的發展，葛如鈞提到美國、日本、韓國都可以上路了，但台灣自己做的晶片卻沒有辦法發展自駕，所以希望自駕車在這個法條通過以後，也能進行討論，甚至是未來AI連線、近地軌道衛星等等科技，可以加速的往前進。



