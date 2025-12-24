遭起訴求重刑10年　藍委鄭天財喊委屈

藍委鄭天財受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍原民“立委”鄭天財今天遭台北地檢署以涉嫌收賄新台幣711萬元，依不違背職務收賄等罪起訴求刑10年。鄭天財在“立法院”受訪時面露委屈，強調自己非常訝異這樣的起訴。



鄭天財1956年出生於花蓮縣瑞穗鄉，阿美族人，台灣大學法律系學士。曾任台灣省政府副秘書長、“行政院“原民會”副主任委員。2012年起連任四屆“立法委員”。



鄭天財指出，這些募款得來的金錢，沒有一分錢是他自己來使用，相關情形會在後續法院審理時說清楚，捍衛自己的清白。



本案起因於北檢在2023年間，偵辦鄭天財的辦公室執行長張騰龍，涉嫌協助雲林綠電業者行賄營建署官員案，並依《貪污治罪條例》收押、起訴張騰龍。但檢調從查扣到的業者手機通聯，發現鄭天財早從2020年12月起，就開始以贊助原住民豐年祭等活動的名義收賄，各行各業的老闆定期轉帳1萬到10萬元給張騰龍，張騰龍再提領現金交給鄭天財。



北檢起訴指出，鄭天財透過張騰龍居間收賄3、4年之久，實際取得711萬元，讓廠商獲得“立法委員”鄭天助特助”頭銜，且對各廠商提出的要求照單全收，幾乎就像是業者的有給質顧問，建請法院判處10年以上有期徒刑，而張騰龍因坦承大部分事實，請法院量處適當之行。涉案業者8人都緩起訴2年，各須繳庫70萬到200萬元不等。