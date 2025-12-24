吳子嘉：柯建銘把大罷免一股腦推給賴清德

吳子嘉。（截自“董事長開講”YouTube直播畫面) 中評社台北12月24日電／民進黨今年726、823兩次大罷免遭滑鐵盧，作為發起人的民進黨“立院”黨團總召柯建銘日前接受陳水扁專訪時表示，每周向賴清德報告進度，絕非獨斷。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，柯建銘當然不是每周都跟賴談大罷免。現在全部一股腦地把事情推到賴清德頭上，當然不公平。



吳子嘉23日在節目《董事長開講》中表示，民進黨每周三開中常會的時候，黨主席賴清德旁邊還會坐一個人就是總召，所以總召一定是百分之百蒞臨中常會的會議，所以柯說每周都會跟賴開會，這也的確是事實，“但是，是不是一定是談大罷免，當然不是。”



吳子嘉指出，柯建銘現在全部一股腦地把事情推到賴清德頭上，當然不公平，吳子嘉也批柯建銘死不認錯，“大罷免這個事情是“中華民國”“憲政”史上，最骯髒、最惡劣、最違反民主的常識的一個行為”，而全世界沒有人會這樣幹，就是台灣的柯建銘跟曹興誠幹的。



對於柯建銘在專訪中談及自己發動大罷免等待了60年“好讓出賣台灣的藍白付出代價”，吳子嘉也說，大罷免這件事柯當然不可能獨斷，可是柯卻亂扣帽子，認為藍白賣台，“我看你柯建銘出賣台灣，台灣今天會那麼亂，大部分原因是你柯建銘是始作俑者”。



此外，柯建銘亦在專訪中談到，自己才是大罷免的發起人，與聯電創辦人曹興誠，只是剛好“英雄所見略同”，並透露自己和曹興曹在各自的戰線上努力，並沒有太多的經費流動。



對此，吳子嘉表示，曹多次嘆說大罷免花費他至少一億元，柯建銘認為自己花的錢絕對比曹多，“那（假設）兩個人就兩億好了，我問一個簡單的問題，如果花兩億，大罷免花錢合不合法、活動怎麼報銷？”



吳子嘉也說，但選罷法不能報帳，“你們在做的那個錢是什麼錢？黑錢！”吳也批，柯、曹兩人通通違反選罷法，呼籲北檢趕快去偵查這兩人，“兩億你不要開玩笑，那個多少錢，我一輩子沒有看過兩億那麼多錢”，但柯、曹卻為了搞大罷免，砸錢製造台灣仇恨與分裂，這是犯法的行為。