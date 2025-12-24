張善政就職三周年　樂當桃園總工程師

桃園市長張善政24日出席就職3周年記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政24日主持就職三周年記者會，他在開場致詞時笑說，與其稱呼他為“市長”，他更喜歡大家稱呼他為“總工程師”，因為他上任三年來，就是秉持著總工程師的態度，為桃園這座城市做未來20年的長遠規劃與建設。



張善政就職三周年記者會，桃園市政府各局處首長與13區的區長都到場出席。張善政表示，對於三年前他參選桃園市長時的各項承諾，他上任後這三年來從沒有一天忘記過，他會持續和市府團隊一起用最好的建設品質，回報給所有桃園市民。



張善政指出，他上任桃園市長後的核心理念就是，希望市府團隊展望的不能只是未來的4年或8年任期，而是要為桃園市未來的10年、20年甚至更久的未來而努力。他堅持不看風向，只看城市的未來發展方向，該做的事情就會去做，不怕面對問題，並不斷解決問題。



張善政提到，桃園市是目前全台最會長大的城市，2024年桃園的出生率達7.29%，為六都最高，人口成長12.57%，也是六都最快，工業產值年增率達2.58%，是全台第一，其他包括客家人口、新住民人口比例、移工人口等也都是全台第一，充分展現桃園族群多元的特色。



張善政強調，市府多項政策及措施都率全台之先，例如婦幼局是台灣領頭羊、代理教師全聘期讓中央跟進，因此推動“可負擔住宅”也能當領頭羊，期待市府主管要有企圖心且對自己有信心，勇於迎接挑戰，可負擔住宅的推動只能成功不能失敗，必須往前推讓它成功。