屏東縣長周春米拚連任　就職三週年稱繼續拚

民進黨籍屏東縣長周春米24日在“就職三週年”活動上與執政團隊合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東12月24日電（記者 蔣繼平）明年2026地方選舉，爭取連任的民進黨籍屏東縣長周春米24日舉辦“就職三週年”活動，展現執政成績與拼連任的信心。被問到心情如何？周春米受訪時表示，還是很緊張，一直戰戰兢兢不敢鬆懈，希望努力被看到，有信心繼續為鄉親打拼。



屏東縣政府24日上午在大禮堂舉辦周春米“就職三週年”活動，布置主題為“屏東 running1000”，突顯周春米就職3年、共1千多天的心情。現場湧入4百多人，部分綠營、無黨籍議員出席。國民黨籍屏東縣議長周典論、無黨籍副議長盧文瑞未到。



周春米表示，在就職屆滿3週年這天，她再次站在相同的位置和鄉親報告，超過1千個日子帶領縣府團隊，從城市到山海、從建設到產業、從文化到照顧，兢兢業業擘劃藍圖，就是希望讓縣民生活更好，讓城市更有競爭力，並兌現承諾。



周春米上台逐一介紹“十大建設、十大貼心、十大精彩”等亮點，包括屏東將迎來科技產業、太空產業，位於半導體S科技廊帶，面臨產業轉型的重要關鍵。她有信心可以帶著大家繼續前進，讓屏東走得更穩、跳得更高，有故事、有創意、有驕傲。



周春米列舉的執政成績單包含，《十大建設》為高鐵特定區、五大社會住宅＋和生市地重劃案、文化建設（屏菸、王船文化館、恆春文化中心）、觀光建設（出火風景區＋南北雙星＋旅遊資訊站）、三大圖書館（客家總圖、屏北旗艦圖書館、潮青圖書館）、新建運動場館、學校廁所操場改善更新、三大公園（九如巴轆公園、萬丹森林公園、新埤綜合休閒公園＋三大滯洪池（大仁滯洪池＋崁頂滯洪池＋長治滯洪池）、托嬰中心廣設、衛生所改整建。