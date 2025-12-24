柯法庭泣訴妻跪地擦地板　陳佩琪：我的日常

柯文哲說，自己有一次晚間回家看到妻子陳佩琪跪在地上擦地板，陳佩琪表示，就是職業婦女的日常。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北12月24日電／台北地方法院審理台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，23日進行言詞辯論，柯文哲答辯時提到，自己有一次晚間10時許回到家，一開門看到妻子陳佩琪跪在地上擦地板。柯文哲情緒激動、哭說，“我們家沒有傭人”，並提到自己是很節儉的人。陳佩琪24日一早在臉書發文回應此事說，因為自己是醫師，所以養成了常三更半夜做家事的習慣，才會被也是常常很晚回家的先生撞見，但這就只是一個忙碌職業婦女的日常而已。



身為小兒科醫師的陳佩琪說，家中有一只十多年前990元買的好神拖，平常都用它來拖地，只遇到牆角或門和地板間、這些會藏汙納垢的死角時，才會跪著擦地板。陳佩琪表示，醫生本就是一個較忙碌的行業，所以養成了常三更半夜做家事的習慣，也才會被也是常常很晚回家的先生撞見，但這就只是一個忙碌職業婦女的日常而已。



陳佩琪也再度痛批檢察官不顧柯文哲人權，鏡檢和馬檢和綠媒、名嘴們天天“偵查大公開”，陳佩琪質疑，這些外洩出去的東西，大家一看就知道絕對有人違法取得，不過都查無實證，查無不法，剩下的就衹有我們家屬被嚇到如寒蟬般不敢講話而已，“他們都自己人嘛，互相掩護一下就好了，可是我的先生卻在沒證據之下被關了一年。”



陳佩琪也提到，原本在去年6月24日就訂好了去美國旅遊的來回機票，檢廉卻據此說她“要落跑去美國”，所以要趕快來搜索，也立刻要把柯文哲羈押起來，說要防止我們夫妻都落跑。陳佩琪說“倘若沒有這場官司，以先生的經歷、才華和戮力從公的精神，定可以為國家做出許多貢獻來，但現在呢……一切如夢幻泡影，每天看不完的卷宗，跑不完的法院，哀哉人生……。”