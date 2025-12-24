金融時報揭台詐騙供應鏈　王鴻薇轟官方鴕鳥

針對詐騙議題，藍委王鴻薇在臉書發文呼籲執政當局正視問題。（照：王鴻薇臉書） 中評社台北12月24日電／中國國民黨籍“立委”王鴻薇今天表示，世界看到台灣詐騙、繼聯合國毒品和犯罪問題辦公室後，英國《金融時報》紀錄片3度點名台灣是詐騙供應鏈與據點，“數發部”、“法務部”居然都不知道，要請“行政院”和“法務部”嚴正面對，不要再鴕鳥心態。



王鴻薇24日在臉書發文指出，英國《金融時報》日前發布談論網路詐騙的紀錄片，他揭露了規模達15兆美元的全球網路犯罪產業，其中三度提及台灣，包括詐騙設備硬體轉運站、詐騙相關軟硬件的活躍買家與據點以及伺服器架設所在地，在太子集團案件之後，對台灣反詐無疑又是一次重創。



王鴻薇表示，節目內容提及，2023年挪威警方逮捕一名馬來西亞學生，調查後確認他用“可攜式基地台”發送假簡訊（詐騙），檢方也發現設備曾從台灣寄往文萊測試。



王鴻薇提到，節目也專訪資安專家 Smith 追蹤了年產值 150 億美元的“簡訊詐騙三合會”發現，該集團販售的釣魚網頁套件與訂閱服務，台灣也是密集的購買與操作據點。聯合國毒品和犯罪問題辦公室顧問 John Vik 指出，線上詐欺的伺服器具有高度流動性，可能設在台灣，顯示台灣的網路基礎建設被跨國犯罪組織利用作為詐騙中繼站。



王鴻薇表示，上述的聯合國毒品和犯罪問題辦公室，就是在今年四月初版報告指出台灣是國際詐騙洗錢中心。當時她質詢“法務部”，“調查局”還說內容偏頗，沒想到不過數月，就爆發太子集團詐騙案。



