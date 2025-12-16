中日衝突　寇健文：陸借力使力重塑台灣法理

寇健文。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月25日電（記者 俞敦平）中日關係陷入冰點。政治大學政治系特聘教授寇健文接受中評社專訪分析，日本首相高市早苗在國會針對“台灣有事”的派兵言論是衝突主因，更早之前，高市出席APEC期間與台灣代表林信義合照的風波埋下互信崩塌前奏。面對僵局中國大陸採取“借力使力”策略，利用日本打破戰略模糊的機會，將對台論述戰場從防守轉為進攻。中國大陸試圖繞過由西方主導的聯合國2758號決議，改以“二戰戰後國際秩序”為主軸，利用日本戰敗國與前殖民者身分發動法理戰；而中國常駐聯合國代表傅聰近日在安理會強調“捍衛二戰勝利成果”的發言，正是中方已將此戰略付諸實行的具體訊號。



寇健文，美國德州大學奧斯汀分校政治學系博士、台灣大學政治系碩士與學士。現任政大政治系、東亞所特聘教授，歷任政大東亞所長、政大國際關係研究中心主任、陸委會諮詢委員、台大政治系副教授、二十一世紀基金會顧問、亞太和平研究基金會召集人、中華歐亞基金會兩岸與大陸事務諮詢顧問等職。



寇健文受訪時首先回顧衝突始末，中共二十屆四中全會剛落幕時，恰逢高市早苗就任日本首相。中國外交部長王毅曾試圖釋出善意，大力促成APEC領袖會面以穩定雙邊關係。未料，高市早苗在會後公開與台灣代表林信義的合照，讓中方顏面掃地，中方內部的不滿情緒隨即發酵。隨後，高市更在國會答詢時打破慣例，針對台海局勢明確提及自衛隊介入的可能性。儘管日方後續試圖緩和，但在高市早苗國內支持度因強硬抗中而創新高的政治現實下，收回發言已無可能。面對此一僵局，北京非但未尋求下台階，反而升高對抗層級，斷絕多項交流並持續軍事施壓，意在將危機轉化為戰略機遇。



寇健文接著分析，北京之所以緊抓不放，並非單純的情緒報復，而是看準了戰略轉向的機遇。鑑於聯合國2758號決議在國際法理戰中頻遭歐美挑戰，中方藉由高市早苗的“出格”言論，順勢發起“向前壓迫”的戰略。中國大陸官方開始將論述核心拉回《開羅宣言》與《波茨坦公告》，並進一步否定未有中國大陸代表參與的《舊金山和約》之正當性，視其為無效的“偽條約”。北京試圖將台灣問題與“二戰結束後的國際秩序”掛鉤，在這套邏輯下，日本介入台灣事務被定性為“戰敗國挑戰戰勝國”，以及對反法西斯戰爭勝利成果的否定。這讓北京得以跳脫美日主導的現代國際法框架，另闢一個在道德與歷史上佔據絕對優勢的新戰場。



這場法理戰之所以能順利推動，關鍵在於北京精準利用了日本獨特的歷史包袱。寇健文強調，日本作為“前殖民宗主國”與“二戰戰敗國”，是北京操作反干涉論述的最佳槓桿。這不僅是理性計算，更參雜了感性動員。對內，北京利用民眾對抗日歷史的集體記憶與民族情緒，將對日強硬轉化為統治正當性，讓當局“不得不”強硬；對外，則將日本的挺台言論定性為“殖民心態復辟”。這種結合民族主義與歷史定位的攻勢，意在繞過西方，爭取全球南方與非西方陣營對“二戰秩序論”的默認，實質推進對台灣主權的掌控。



寇健文進一步指出，北京這套戰略並非紙上談兵，而是已經開始在國際多邊場合具體鋪陳。近日中國常駐聯合國代表傅聰在安理會公開辯論會上的發言便是一例，傅聰在會中高調強調要“弘揚正確二戰史觀，捍衛二戰勝利成果，維護戰後國際秩序”，並警告任何為侵略歷史翻案的言行都將衝擊底線。寇健文認為，這顯示北京正有計劃地將中日雙邊衝突擴大為國際秩序問題，未來的觀察重點在於中方是否會持續在聯合國等多邊場合高頻率操作此論述。