綠徵召陳素月選彰化縣長　邱建富促復查民調

邱建富。（中評社 資料照） 中評社台北12月24日電／針對民進黨選對會24日早上會中達成共識，建議徵召民進黨籍“立委”陳素月參選2026年彰化縣長一事，前彰化市長邱建富表示“非常遺憾”，他已正式以雙掛號方式寄出民調復查申請。



陳素月現年59歲，民進黨新潮流系，她曾任兩屆彰化縣議員、四屆“立委”。邱建富現年65歲，曾任彰化市長、彰化縣議員以及民進黨彰化縣黨部主任委員。



民進黨下屆彰化縣長提名，共有“正國會”“立委”黃秀芳、新潮流系“立委”陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富提交參選意願書，中央黨部決議採對比式民調提名，12月16日晚間6點到10點展開電話民調，最終由陳素月勝出。



邱建富指出，選對會在相關民調疑慮尚未釐清之前，就急於做出結論，讓人不免質疑，“到底是在急什麼？”他強調，自己已正式以雙掛號方式寄出民調復查申請，不論復查結果為何，選對會都應該提供完整、可供檢視的民意調查報告書，讓過程公開透明，才能服眾。



對於後續規劃，邱建富表示，他與團隊不會因此停下腳步，仍會持續努力、走進基層，把想法與政策直接向彰化鄉親報告。



最後要怎麼走，邱建富說，就交給彰化鄉親來決定，也希望媽祖庇佑一切順利。