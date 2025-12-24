藍白合！苗栗縣長鍾東錦：第二副縣長賴香伶

苗栗縣長鍾東錦宣佈，民眾黨政策執行長賴香伶為苗栗縣第二位副縣長。（照：蔡君婷臉書） 中評社苗粟12月24日電／中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦在24日就職三周年記者會上，公開宣布了第二位副縣長人選，正是外界傳聞鎖定的台灣民眾黨政策執行長賴香伶。鍾東錦表示已獲得柯文哲、黃國昌主席的同意，並在23日通了電話，很感謝民眾黨可以把這麼優秀的人才借給苗栗縣。賴香伶也感謝鍾東錦縣長的抬愛，她也期待這樣的工作角色，能發揮功能，在這個土地發展來貢獻專業跟能力。



根據明年元旦上路的地方制度法修正案，苗栗縣依法可以新增一名副縣長，先前鍾東錦受訪時曾表示，他心中屬意的人選是三義人，同時也曾表示，自己在縣長選舉時欠了柯文哲一份人情，因此地方人士紛紛猜測，這第二位副縣長人選有可能就是賴香伶。



賴香伶出身自苗栗縣三義鄉西湖村，是標準的客家子弟，她自新竹女中畢業後進入輔仁大學就讀，後來長期投身勞工運動，曾在柯文哲擔任台北市長時的勞動局長、民眾黨不分區“立法委員”，目前是民眾黨政策執行長、民眾黨苗栗縣黨部主委等職務。



苗栗縣府今在巨蛋體育館舉辦114年縣政發表暨交流座談會，及縣長就職3周年典禮，中午席開50桌，席間鍾東錦宣布由賴香伶出任副縣長，而同場受邀的民眾黨前秘書行政部副主任蔡君婷隨即在臉書曝光，恭喜賴香伶成為苗栗縣第二位副縣長人選！我們一定會在苗栗努力為人民服務的！



綜合台媒報導，鍾東錦表示，因為他還是一直認為欠柯文哲主席一份人情，所以他決定在三周年慶的今天直接先宣布了，縣府第二位副縣長人選，就是賴香伶主委，他也邀請她來參與周年慶，縣府的團隊也獲得了柯文哲主席、還有黃國昌主席的同意，我們23日通了電話，很感謝民眾黨可以把這麼優秀的人才借給苗栗縣，當然，香伶也是苗栗子弟，能回到家鄉來服務，尤其他跟香伶的哥哥賴柊源也是好朋友，賴香伶在“立委”期間的表現，對苗栗縣的付出照顧，大家也有目共睹，所以他認為由賴香伶來幫忙，將來縣府多個人手，加上還會再產生一位副秘書長，將來可以由邱副縣長、陳斌山秘書長、賴香伶副縣長，還有新任的副秘書長，5個人可以做很好的協調，他相信縣政的推動速度會更快。