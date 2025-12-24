美“國防部”報告：陸預期2027可攻台取勝

2025年中國軍事與安全發展年度報告。（照片：美國國防部網站） 中評社台北12月24日電／美國國防部23日公布有關中國在軍事與安全保障領域動向的年度報告書。報告指出，中國“預期在2027年底前，具備對台戰爭取得勝利的能力”，再次對2027年前後恐發生的台灣有事表達高度警戒。報告維持先前的預測指出，中國擁有可運用的核彈頭數量，到2030年將逾1000枚，得出結論為，“中國仍未顯示出推進全面軍備管理協議的意向。”這是特朗普第二任期首次發布的相關年度報告，對中國快速軍事擴張再次表達危機感。



綜合五角大廈官網、日本共同社、時事通訊社報導，2025年版《提交國會年度報告：涉及中華人民共和國的軍事與安全發展》維持去年的分析，認為中國領導層擴大解釋“核心利益”一詞，將其適用於對釣魚台列嶼的主權主張，也用於台灣、南海以及印度東北部領土主權的主張。



關於中國的核戰力，報告指截至2024年，北京已擁有約600多枚核彈頭，目標是在2030年前提升至1000枚以上。報告強調，中國為了在2027年前於台海戰爭中建立取得勝利的能力，正持續穩步推進相關準備。“解放軍正持續穩步推進其在2027年的目標，即必須具備對台灣取得‘戰略性、決定性勝利’的能力，在核武與其他戰略領域對美國形成‘戰略性制衡’，並對其他區域國家實現‘戰略威懾與控制’。換言之，中國預期在2027年底之前，具備對台作戰並取得勝利的能力。”



報告表示，為實現這些目標，解放軍持續精進多種以武力迫使台灣統一的軍事選項。其中最具危險性的包括兩棲登陸作戰、火力打擊，以及可能的海上封鎖。2024年間，解放軍已測試這些選項的關鍵構成要素，包括透過軍事演習攻擊海上與陸上目標、打擊駐太平洋地區的美軍，以及封鎖關鍵港口的進出。



報告指出，解放軍的打擊範圍，理論上可達到自中國本土起算1500至2000海里。如果這類打擊數量足夠，可能對美國在亞太地區衝突中的存在，造成嚴重挑戰與干擾。

