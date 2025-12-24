中評現場：周春米就職3周年　縣府變美食街

民進黨籍屏東縣長周春米24日舉辦就職3週年活動，在縣府中庭分享特色點心給與會人士。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東12月24日電（記者 蔣繼平）民進黨籍屏東縣長周春米24日發表就職3周年施政成果，除盛大舉辦號召400人到場擠滿大禮堂，更將縣府中庭變成點心一條街，分享屏東縣各鄉鎮的特色美食給與會人士，吸引許多人排隊，活動後仍熱鬧好一陣子，展現出女性執政的巧思。



屏東縣政府24日上午在大禮堂舉辦周春米“就職三週年”活動，並以“屏東running1000”主題，各舉10項建設、貼心、精彩為主軸，從城市到山海、從建設到產業、從文化到照顧，逐一向鄉親報告3年來的成果，現場超過400人參加。



這場就職三周年活動不同以往形式，除了擴大舉辦，也將縣府中庭廣場打造成小型市集，安排約7、8個攤位，分享美食、飲料給到場與會的人士，活動結束後，400多人就將中庭擠得水洩不通，每個攤位都排了許多人潮，持續熱鬧氛圍。



現場的攤位提供了像紅豆餅、客家草仔粿、恆春黑豆餅、高樹芋頭片、好吃的香蕉、眷村甜燒餅、原鄉吉拿富、東港雙糕潤等等各種點心，都是與屏東有關的特產與美食。廣場並無座位，都是提供一人份，方便拿了就走，或者立食聊天。



屏東縣是農業大縣，萬丹鄉盛產紅豆相當有名，紅豆餅是遊客必買的美食。高樹鄉盛產芋頭，是全台第二大芋頭產區。恆春黑豆是滿州鄉特有的原生種小黑豆，顆粒小但營養豐富。吉拿富則是排灣族傳統美食，堪稱原住民版的粽子。