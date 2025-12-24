綠委偕投信推ETF方案　助孩童存第一桶金

綠委郭國文召開“給下一代最棒的聖誕禮物！出生即投資，成立轉大人ETF”記者會（照片：郭國文“國會”辦公室提供） 中評社台北12月24日電／民進黨籍“立委”郭國文今天與投信投顧公會理事長尤昭文、文藻大學副校長蔡維哲等人，於“立法院”召開“給下一代最棒的聖誕禮物！出生即投資，成立轉大人ETF”記者會，建議在孩童1歲至10歲期間，家長、政府每月各出新台幣1200元，並長期投資，孩童成年後就會有第一桶金（100萬元），這也是投資未來國力與勞動力。



受邀出席記者會的“國發會”社會發展處副處長賴韻琳說，這是很好的構思，會把“立委”的意見提供給權責“部會”，包括“衛生福利部”、“金管會”、“財政部”、“主計總處”，並從整體政策角度、財政資源周延研議。



郭國文今天與投信投顧公會理事長尤昭文、文藻大學副校長蔡維哲在“立法院”召開記者會，說明“轉大人ETF”方案。



郭國文發言時，舉美國“特朗普帳戶”為例，說明這是由政府存入1000美元，家庭、雇主每年最高可為每名兒童供款5000美元，讓孩子年滿18歲時，可掌控帳戶中的資金，不管是要教育、購屋或創業，都有資金可運用，而台灣應投入更多預算來改善少子化。



郭國文表示，依據台股過去18年的加權股價報酬指數年化報酬率約10%估算，如果在孩童1歲至10歲期間，家長與政府每個月各出1200元，並開始長期投資，估算孩童18歲時，可獲得超過100萬元的可運用資金。



郭國文說，以此方案估算，假設一年有10萬名新生兒，政府補助1歲至10歲年齡層，每年預算額度約144億元，並不會造成財政沉重負擔，況且這是投資未來“國力”與勞動力。



關於執行部分，郭國文說，“衛福部”自2017年起推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，藉由政府與經濟弱勢家庭共同存款，為兒少設立個人帳戶，這是一項政府為低收入戶、中低收入戶兒童，以及長期安置失依兒少設計的資產累積制度，如果把該帳戶的適用對象，擴大至未成年孩童，並針對經濟弱勢全額補助，同時取消用途限制，便能轉型為投資下一代的“轉大人ETF”。



郭國文指出，相關細節都還可以討論、調整，也希望“行政院”提出更完整的版本，落實此想法。



尤昭文表示，出生即投資是好的政策，不只是美國，包括英國、新加坡、日本、加拿大，都有類似政策，尤其從學理跟金融財務來看，存款的報酬率較低，經常被通膨吃掉，長期而言投資運用更有效率。