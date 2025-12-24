卸任下一步？盧秀燕：別急著幫我找工作

台中市長盧秀燕出席就職7周年記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月24日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天舉辦就職7周年施政成果記者會，這也是她任內最後一次就職周年記者會。盧秀燕表示，明年此刻她就要卸任，會有新一任台中市長就職，很理解大家都很關心她卸任後的下一步，她要請大家不要想這些，別急著替她找工作，她會先把最後一年任期做好做滿、有始有終。



台中市政府24日下午以“七年同行 幸福前行”為題，舉行施政7周年成果記者會，盧秀燕率市府局處首長，身穿白色襯衫、藍色牛仔褲，一同站上舞台，對外說明7年來的施政成果以及未來發展方向。



盧秀燕致詞表示，細數各項重大建設及施政成果，她說，這7年以來，台中市府團隊拼了命在推展市政，看到市民對市府團隊施政滿意度節節升高，看到城市不斷的在改變，不斷的進步，覺得一切的辛苦都是值得的。



盧秀燕特別提到，今年的施政成果記者會是她任期內最後一次就職周年活動，因為明年此時此刻她就要卸任，由新任市長接棒帶領台中市。



盧秀燕說，她的任期還有一年，知道大家一定在想，“最後1年應該在準備下一步吧？”但她想告訴大家，不要想這些，也不要講這些，現階段不用急著幫她找工作，讓她有始有終、專心市政，7年來她要再次的感謝市民對她和市府團隊的信任與支持，我們會努力奮鬥服務建設到最後一秒鐘！就如同她承諾任內決不會選“總統”、選黨主席，她會做好做滿，履行承諾。