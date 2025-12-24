打破不合傳聞！鄭麗文聘王金平任最高顧問

國民黨主席鄭麗文笑談和王金平不合的傳聞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天下午在中常會正式宣布，將敦請前“立法院長”王金平出任“最高顧問”一職，未來將借重王的豐沛人脈，在選戰提名布局、黨內團結及促成兩岸和平發展等政治高度、豐富經驗及調和鼎鼐能耐，為國民黨注入一劑強心針。



王金平日前在高雄舉辦從政50周年餐會，沒有邀請鄭麗文出席，加上外傳鄭有意指派前“立委”張顯耀督導南部選情，引來王不滿，外界就兩人不合的事大做文章。



鄭麗文在中常會上指出，她昨天下午在副主席兼秘書長李乾龍陪同下拜會王金平，正式邀請王成為國民黨最高顧問，王從政50年來貢獻卓著，全台灣人脈寬廣，他退而不休這段時間，希望他能繼續為國民黨貢獻豐沛人脈、社會各界威望。



鄭麗文特別提到，她擔任國民黨不分區“立委”兩屆，第一屆時的院長就是王，受到王很大提攜跟照顧，也養成了固定向王請益的習慣，大家都熟悉王金平古道熱腸、照顧晚輩不遺餘力，所以特別跟他約昨天下午見面。



談到高雄餐會的風波，鄭麗文說，近日王金平在高雄舉辦從政50周年感恩餐會，引起一些不必要的誤會，王表示如果邀請現任國民黨主席，那就不是高雄在地感恩餐會，邀請她就還要邀請歷任國民黨主席，也要邀請歷任五院院長、“總統”、“副總統”，王不希望這樣鋪張跟高調。