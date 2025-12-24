民眾黨徵召張啟楷選嘉義市長　柯P影片打氣

民眾黨徵召張啟楷（右）選嘉義市長，黨主席黃國昌授黨旗給張。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月24日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌24日下午宣布，徵召白委張啟楷參選2026嘉義市長，黃也授民眾黨旗給張。前民眾黨主席柯文哲也特別錄製一段1分多鐘的影片力挺張啟楷，希望嘉義鄉親給民眾黨一個機會。黃國昌強調，柯文哲對張啟楷更是下了軍令狀，一定不可辜負嘉義鄉親的期待。



民進黨已提名綠委王美惠參選嘉義市長，但地方盛傳現任國民黨籍嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。國民黨方面，則有議員陳家平、鄭光宏，和醫師翁壽良有意參選。



柯文哲說，嘉義市民相當獨立，看人不是只看顏色，還會看這個人做得好不好，在台灣政治上，嘉義被認為是民主之都，每次只要選舉噴水池附近都非常熱鬧，民眾常常聚集表達意見，台灣民主的發展，嘉義市有很大功勞。張啟楷已經在“立法院”磨練2年了，回嘉義競選是返鄉服務，拜託大家給民眾黨一個機會、給張啟楷一個機會。



黃國昌指出，張啟楷不僅是正派、專業，是一名“國會”戰將外，揭弊非常厲害，只要涉及基層民眾需要的，張啟楷都跑在最前面，包括爭取提高警消退休所得替代率等，面對民進黨政府不負責任、錯誤的能源政策，也能看到張啟楷在“立法院”傳遞人民最真實的訴求。民眾黨有絕對的信心，張啟楷在“立法院”是第一名的“立委”，未來在嘉義市也能成為第一名的市長。