藍委張嘉郡推提高老農津貼　陳駿季認同

藍委張嘉郡質詢台“農業部長”陳駿季。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北12月24日電／“立法院”社福衛環、經濟、內政聯席委員會24日排定審查《老年農民福利津貼條例》修正草案，中國國民黨籍“立委”張嘉郡去年3月即率先提案調高老農津貼至每月1萬2千元與調整排富條款。張嘉郡表示，這是還給農民應有的權益與正義，回應被低估的通膨現實，也是兌現政府照顧農民承諾的必要行動，補救一個已經不符現況的制度。



對此，“農業部長”陳駿季表示，他支持提高月領額度與放寬排富標準，也尊重委員提案的方向，至於額度上調多少，要看經費財政情況。



“每四年才檢討一次津貼，顯然是緩不濟急！”張嘉郡表示，現行老農津貼的調整機制已明顯跟不上物價上漲速度，光是2019年到2023年間，重要民生物資的CPI累積漲幅就已達約13%，老農津貼的調整幅度無法緩解老農承受的生活壓力。



張嘉郡表示，她去年3月率先主張並提案將老農津貼調整至每月1萬2千元，目的就是把過去多年未能反映物價上漲的部分先還給農民，真正落實最基本的生活保障，同時調整過時的排富門檻，避免錯殺需要被照顧的老農。



張嘉郡指出，現行排富條款自2011年訂定後，10多年來未隨物價與房價變動調整，期間土地與房屋等不動產指數大幅上漲，既無法真實反映實際財富狀況，也讓過時的門檻，反而製造新的制度性不公。



張嘉郡說，老農津貼制度施行已30年，她主張不應再以“暫行”之名照顧農民，制度定位必須回歸正軌，她認為“立法院”有責任確保長年為台灣農業付出一生的老農，在物價高漲的今天，仍然能夠保有最基本、也最有尊嚴的生活。



張嘉郡指出，根據主計處統計，以雲林縣為例，2011年每人每月的支出是1萬3696元，2023年已經是2萬356元，成長1.48倍，她也在委員會上列舉每月的基本開支，包括水、電、瓦斯、交通費等，以及農民長期彎腰、風吹日曬雨淋的醫藥費、掛號費等，扣完之後還剩3110元根本不夠用。



張嘉郡說，“讓台灣人得以溫飽、豐衣足食的生活，是這些老農生產給我們，但老農們反而不得溫飽，這是情何以堪？”



張嘉郡表示，老農津貼制度的調整是攸關農業人力、世代接替與產業永續的必要修法，也關係到“農為國本”的基本價值，這是跨黨派委員都支持的基本社會照顧，政府有責任給予老農更多的支持，讓老農的晚年能夠過得安心，這就是這次修法最核心、也最單純的目標。