盧秀燕就職周年　藍營想接班的人都來了

盧秀燕卸任前就職周年記者會，楊瓊瓔、江啟臣出席拚曝光。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月24日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天舉辦就職7周年施政成果記者會，這也是她任內最後一次就職周年記者會，藍營表態參選明年市長的“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔都出席祝賀，兩人分別向與會者問候，爭取支持。雙方雖然比鄰而坐，但除了握手致意外，無其他互動。盧秀燕在介紹江、楊時特別提到，下任台中市長可能就在其中，持續保持中立姿態。



台中市政府24日下午以“七年同行 幸福前行”為題，舉行施政7周年成果記者會，盧秀燕率市府局處首長，身穿白色襯衫、藍色牛仔褲，一同站上舞台，對外說明7年來的施政成果以及未來發展方向。



由於這次是盧秀燕卸任前最後一次就職周年記者會，市府舉辦規模特別盛大，安排到市府戶外廣場舉行，可能代表藍營角逐明年台中市長的江啟臣、楊瓊瓔也先後到場，各自分別向市府局處首長、市政顧問、議員、里長等與會者打招呼問候，把握機會爭取曝光。



江啟臣、楊瓊瓔各有擁護者，不少人主動上前握手，並與之合影，但兩人對於爭取參選明年台中市長相關議題都態度保守，僅稱尊重黨的機制。雙方雖然比鄰而坐，但除了握手致意外，無其他互動。



盧秀燕致詞時介紹到江啟臣、楊瓊瓔，特別提到，明年此時此刻她就要卸任，屆時就是新卸任市長交接，“也許下任台中市長就坐在台下”。她並在唱名有功民意代表時，請江、楊一同起立接受民眾歡呼，持續保持中立姿態。