張麗善就職7周年　雲林AI治理系統上路

雲林縣長張麗善24日舉行就職7周年記者會。（照片：張麗善臉書） 中評社雲林12月24日電／中國國民黨籍雲林縣長張麗善24日舉行就職7周年演說，同時宣布與鴻海公司、帝緯公司分別合作的“Yunlin (雲林)GPT”、“雲林AI公文”兩項智慧治理系統上路。



媒體報導，張麗善演說時強調，縣府持續推動數位轉型、AI應用與公共安全建設，以回應人口結構、產業競爭、氣候變遷與治理複雜化等挑戰。



張麗善表示，雲林縣政府透過鴻海公司研發的大語言模型（FoxBrain）提供的強大運算能力與演算法，發展“Yunlin GPT”，提升行政效率並優化公務員工作內容，可說是雲林專用的大腦。



雲林縣府計劃處解釋，“Yunlin GPT”的核心功能就是“AI代理人”，它能協助縣府同仁自動撰寫、整理公文，大幅節省行政時間。公務員只需輸入需求，AI就能按照特定格式產出計劃背景、目的、項目，也能將原本分散在各局處的數據整合，提升治理效率。



帝緯公司“雲林AI公文”系統，由縣府計劃處統籌餵入近900多萬筆公文、4300百筆法規與行政規範進行訓練。這項軟體可自動判斷公文內容，將其分派給正確的承辦單位；當公務員要回覆公文時，會根據歷史資料自動提供建議範本，其“知識庫檢索”功能，可快速在龐大的政府資料夾中找到參考文件。