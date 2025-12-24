怒嗆廢死假仁假義　王世堅：不服者請移民

綠委王世堅。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月24日電（記者 莊亦軒）捷運台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，兇嫌張文雖在犯案後墜樓身亡，但廢死臉盟昨日以“殺錯，無法回頭”發文，喊話“停止執行死刑”，引發熱議。對此，民進黨“立委”王世堅24日痛批，廢死就是集體的虛偽，殺人償命是千古不變的定律。衹有被害人有原諒的權利，第三者不要在那邊假仁假義。



王世堅向主張廢死者強調，極少數不服的人，拜託請移民到廢死的國家，“你就去當他們國的國民就好”。



2023年發生的新北市國中生割頸案於23日宣判，因兇手未成年僅被判刑12年，掀起對死刑存廢的討論。該案為郭姓國三生持彈簧刀朝隔壁班的楊姓國三生連刺10刀，造成楊生死亡。



民進黨今日下午召開中執會。綠委王世堅會前受訪表示，目前36位尚未槍斃的死刑犯，哪一位不是罪大惡極、罪無可逭。法律是為人民服務，90%以上的台灣人民主張，當罪大惡極時，當然就是死刑。死刑不應該廢除的主要目的，就是還被害者公道，殺人償命，這是千古不變的定律。如果一而再，再而三縱容這些死刑犯，反而會讓法治崩解。



王世堅指出，如果廢死，人民會認為把武器權還給人民，“我們人手一槍、人手一刀，如果政府不能幫忙維護被害人的公道，拜託讓我們自己來維護。我們的家人、親戚、朋友被殺害時，我們自己去討回來，可以這樣嗎？這樣法治就崩解了”。



王世堅說，衹有被害人有原諒的權利，不要假仁假義，任何第三者都沒有權利去原諒。第三者憑著自己的正義感，與你何干？用廢死凸顯自己的假仁假義。我認為廢死簡單講就是集體的虛偽，我們社會很清醒，絕大多數的民眾不會去犯這個毛病，不要陷入集體的虛偽。“公權力來自公信力、來自人民相信我們的政府、相信我們的法治，如果公信力蕩然無存，我們幹嘛授權給政府”。