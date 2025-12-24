謝國樑就職3周年秀基隆市政績　全齡友善

基隆市長謝國樑說明3年來的施政成果與後續推動方向。（照片：基隆市政府提供） 中評社基隆12月24日電／中國國民黨籍基隆市長謝國樑24日於就職滿3周年之際，對外說明3年來的施政成果與後續推動方向。謝國樑表示，市府團隊過去三年以“全齡友善”為核心目標，從兒少福利、行人環境、數位照護到重大交通建設，逐步累積具體成果，也為城市長期發展奠定基礎。他強調，市政沒有捷徑，“把市政工作做好，就是對未來最好的準備”。



在兒少福利方面，謝國樑指出，市府推動的室內兒童樂園政策獲得家長高度肯定，0至6歲階段累計使用人次已達48萬，滿意度表現亮眼。下一階段，市府也將延伸服務對象，規劃6至12歲及13至18歲的兒少與青少年專屬活動空間，例如預計於城際轉運站三樓設置青少年活動區，讓不同年齡層的孩子都能在安全、舒適的環境中成長，是城市長期投資的重要一環。



針對行人與無障礙環境改善，謝國樑表示，市府大力推動“騎樓整平”政策，近兩年已完成1萬4,624平方公尺的整平面積，相較前一屆市府8年間僅完成2404平方公尺，成效明顯提升六至七倍。目前市府已要求主要幹道均須保留1.5公尺以上通行空間，並由各區區長負責督導，持續清除占用與障礙物，確保行人通行安全與順暢。未來也將逐步完成田寮河周邊及火車站周邊騎樓與人行環境整平工程，整體預計完成面積可達27,983平方公尺，進一步串聯市區動線，提升行人安全與城市景觀品質。



在健康照護方面，謝國樑指出，市府建置的“LINE照護平台”已成為市民重要的健康後盾。其中，親子照護平台目前已有2萬多名家長登錄，累計完成6000多件專業諮詢，甚至有家長在國外旅遊期間，透過平台即時獲得協助，緩解幼兒急症的不安。長輩照護平台亦已有11萬人登錄，同樣完成超過6000件諮詢服務，協助處理亞健康與急慢性問題，實現跨時段、跨地域限制的照護支持。