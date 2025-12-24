藍挺選嘉義市長？張啟楷：盼農曆年前整合

民眾黨“立委”張啟楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月24日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌24日下午宣布，徵召白委張啟楷參選2026嘉義市長。張啟楷強調，徵召是藍白整合的開始，最好最快能夠在農曆過年前完成整合，藍白推出一組最強、最有勝算的參選人。他強調，嘉義市綠營佔4成、藍營3成5、白營2成5，只要藍白合就很可能會贏。



民進黨已提名綠委王美惠參選嘉義市長，但地方盛傳現任國民黨籍嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。國民黨方面，則有議員陳家平、鄭光宏，和醫師翁壽良有意參選。



2024大選中，嘉義市不分區“立委”政黨票部分，民進黨得票率39.07%、中國國民黨得票率32.35%、台灣民眾黨得票率21.48%。



台灣民眾黨24日下午召開“作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長”記者會，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、中央委員林富男、民眾黨籍“立委”張啟楷、陳昭姿、林國成、林憶君、麥玉珍、劉書彬等人出席。



張啟楷表示，嘉義市的政治生態，民進黨大概占4成、國民黨3成5、民眾黨2成5，只要藍白合，國民黨加民眾黨整合出一組最強的人是很有機會能贏的。



媒體問及，地方盛傳現任的國民黨籍嘉義市長黃敏惠與民進黨提名的綠委王美惠私下交情好，黃會暗挺王階班？張啟楷說，這個謠傳一段時間了，黃、王也都出來否認，謠言止於智者。只要藍白合成功，黃敏惠應該會出來力挺藍白合推出的最強人選，也就是最有可能當選嘉義市長的人選。



張啟楷舉例說，他2年前當“立委”成立嘉義市的服務處時，黃敏惠是帶著所有局處長一起來，當天也與時任民眾黨主席柯文哲、黃國昌聊得非常開心，他也在2個禮拜內帶團隊拜訪黃敏惠。他與黃敏惠更是兩代世交，於公於私，只要藍白合完成，黃敏惠應該會站到第一線幫助藍白合推出的最強人選。



張啟楷指出，步驟上非常清楚，國民黨主席鄭麗文有講，像是宜蘭國民黨內有2位有意爭取的人選，國民黨會先整合出一組，然後找出適當的機制，可能是協調，也可能透過民調整合推出藍白合最強人選，嘉義市也是一樣的。