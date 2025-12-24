盧秀燕就職周年愛將涉貪起訴　媒體聯訪喊卡

盧秀燕出席就職周年成果記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月24日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天舉辦就職7周年成果記者會，台中地檢署正巧在今天起訴市府前地政局長吳存金涉貪案，市府新聞局臨時取消媒體聯訪。盧秀燕現身會場，面對媒體上前提問，不予回應。



台中市政府前地政局長吳存金被查出，任內多次將與親友的私人聚餐費用，通通改用首長特別費核銷，從選舉慶祝、接風洗塵到節慶團聚，餐餐走公帳，累計家族聚餐11次報公帳，詐得公款新台幣6萬8679元，台中地檢署24日偵查終結，依貪污等罪嫌正式起訴。



檢方查出，這些餐敘名目五花八門，實際內容與公務毫無關聯，包括為返台探親的親友接風、母親節家族聚餐，甚至還有以“慶祝台中市長盧秀燕當選”為由的家庭聚會，餐點內容更是琳瑯滿目，從泰式料理、港式餐廳、麻辣鍋，到大年初三全家團聚吃比薩、大年初四享用高級鐵板燒，通通列入首長特別費報帳。



由於台中地檢署發布消息的時間，與盧秀燕舉辦就職7周年成果記者會同一天，民進黨台中市議會黨團表示，盧秀燕就職7周年，盛大召開記者會宣傳，此時吳存金被起訴，非常諷刺！也要求市府首長特別費應比照第二預備金模式，受議會監督。



原先市府有安排記者會媒體聯訪，也因為相關事件臨時取消，就怕媒體問到吳存金涉貪遭起訴議題，導致整個周年成果發表會失焦，乾脆不讓媒體提問。媒體只好守在出入動線，以堵訪方式問盧秀燕，但盧面對媒體提問，僅微笑點頭，沒有回應，直接進入會場。