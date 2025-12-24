台美關稅年底拍板？台官方：來不及

藍委賴士葆質詢台“經濟部政務次長”何晉滄。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北12月24日電／台美關稅談判最終結果遲未出爐，台“經濟部政務次長”何晉滄24日答覆中國國民黨籍“立委”賴士葆質詢時，點頭表示無法在今年底前搞定，也無法說明能否在農曆年節前敲定。



“立法院”財政委員會24日邀請“行政院主計總處”主計長陳淑姿、“財政部長”莊翠雲等部會官員就2026年度“中央政府總預算案至今尚未審查，近3000億元之新興、新增計劃將無法推動，對整體發展之影響”進行專題報告並備質詢。



媒體報導，賴士葆詢問台美關稅能否在今年底前搞定？何晉滄表示，剩下沒幾天，加上美國有聖誕假期，他認為可能比較……。



何晉滄話未說完，賴士葆打岔說，沒辦法搞定？何點頭回應。接著，對於何晉滄也無法說明台美關稅能否在農曆年節前敲定，賴士葆說，現在等於說在下次“習特會”之前不會搞定，這才是悲哀。



至於前“立委”蔡正元在臉書表示，台美要簽訂“對等貿易協議”，美方提出對台關稅改為不疊加的15%，且營業額達新台幣500億元的製造業，必須優先投資美國到一定額度，如果“立法院”未通過，美國將對台灣課徵32%關稅等8條件。賴士葆追問何晉滄，有無這回事？何說，這部分他不清楚。