再戰高雄市長　柯志恩：全力以赴、贏得勝利

國民黨提名藍委柯志恩參選2026高雄市長。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月24日電／中國國民黨今天下午在中常會上通過2026首波縣市長人選提名，包含艱困選區的台南市、高雄市、屏東縣等3縣市，分別提名“立委”謝龍介、柯志恩與蘇清泉，以及台東縣徵召現任議長吳秀華出戰。柯志恩隨後在臉書發文表示，將以“無比感恩、也無比慎重的心情”接受徵召，這不僅是一份光榮使命，更是一項必須全力以赴、力拚勝選的重大責任。



柯志恩表示，懷著無比感恩、也無比慎重的心情，接受黨徵召，成為明年高雄市長選舉的候選人，這不只是一份光榮的使命，更是一份必須全力以赴、贏得勝利的重責大任。



柯志恩提到，我要感謝黨內同志的信任；更要感謝在上一屆市長選舉中，投下支持的一位又一位高雄市民朋友，五十二萬九千多張選票，不只是數字，而是一份對城市未來的期待與託付，這份力量，沒有停留在過去，持續累積、逐漸壯大。



柯志恩指出，這些真實而熱切的聲音，讓我更加確信，只要方向正確、腳步穩健，明年市長選舉，柯志恩一定可以贏得勝選、創造光榮！我願意用行動證明，柯志恩有能力、有決心，必將成為帶領高雄蛻變與進步的新市長。



柯志恩認為，高雄是一座包容、溫暖、也始終努力向前的偉大城市，無論我們來自哪個世代、從事什麼工作、支持過哪個政黨，都生活在同一片土地，擁有同一個未來。因此，市政不該有顏色之分，也不該陷入立場之爭，一切應以市民的福祉、與城市的發展為最高原則。



針對參選理由，柯志恩說，不是為了政黨對決或延續任何人的路線。面對產業轉型、青年發展、長照照顧、城市治理，及每一位高雄人的日常生活，唯有跨越政黨派系、放下標籤、放下對立，才能找出屬於高雄、也屬於大家的幸福方程式，“只要有更多高雄人力挺，我無畏無懼，我會選擇最真誠的方式，面對市民。”