台未編預算美准3500億軍售　江啓臣：罕見

江啟臣(右)接受黃揚明(左)專訪。（照片：hitfm YouTube） 中評社台北12月24日電／美國國務院上周批准總額約新台幣3500億元對台軍售，進行“知會‘國會’”程序。中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣24日受訪表示，這“比較罕見”，過往都是通過預算後同意要買，美方還要知會“國會”才會公布，不會在這個階段就公布，這的確蠻特別的，也代表美方非常重視軍售這件事。他表示，美國在台協會這段時間應該頻繁與各政黨接觸，尤其是“國會”，可能都會關心到這筆“國防”特別預算的問題。



中國國民黨“立法院”黨團與台民眾黨“立法院”黨團23日第4度在“立法院”程序委員會封殺新台幣1.25兆元“強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案”。



江啓臣24日接受廣播節目《嗆新聞》主持人黃揚明專訪時表示，過去沒有那麼多“功夫”，現在美方非常務實，知道“國會”裡誰是多數，儘管三黨不過半，在野的確是多數，會影響到相關決定，包括預算、法律等，針對“國防”特別預算這件事，這些作法蠻明顯的。



被問到國民黨這樣是否會有壓力？江啓臣表示，基於“中華民國”過去與美國關係，不管是“國會”還是行政部門，沒有壓力是不可能的，美中台這種特別關係下，台美關係不只雙邊，甚至會影響三邊與區域關係及安全，所以作為負責任政黨，不可能不在乎與美方的關係。



江啟臣表示，他在擔任黨主席期間，便著手推動在華府設立辦公室的相關事宜，之後該辦公室也持續且頻繁地與美國國會進行互動與溝通。國民黨長期以來與美方維持著深厚的雙邊關係，從美方近期的動向來看，國民黨自然能清楚感受到，美方對此事抱持高度關注。