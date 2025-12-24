中評現場：鄭麗文推薦4選將　瞬轉選戰模式

國民黨主席鄭麗文與四名被徵召的選將，手拉著手與高喊加油。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午在中常會上通過2026首波縣市長人選提名，徵召“立委”謝龍介、柯志恩與蘇清泉出戰台南市、高雄市、屏東縣，另外台東縣徵召現任議長吳秀華出戰。



國民黨主席鄭麗文在會中向眾人推薦這4位選將，過往輔選經驗豐富，拿到麥克風就可帶動現場氣氛的她，也瞬間轉換成選戰模式，流利地用“國台語”雙聲道介紹他們過往戰績和位人民服務的決心，也讓全黨上下備戰2026選舉的氛圍更為濃厚。



有趣的是，因為鄭麗文是第一次替選將披選舉背帶，加上謝龍介人高馬大，背帶的尺寸略小，鄭一時之間不知道從哪個方向幫謝披上，顯得有些手忙腳亂，一旁黨務人員趕緊上前協助，才順利完成，這小插曲也讓現場哈哈大笑。



鄭麗文在介紹選將時表示，今天全黨一致徵召謝龍介、柯志恩和蘇清泉三位同志，就是希望在南台灣有所突破、開始翻轉。謝龍介口才辨給，民進黨在長期執政台南的狀況下，不把鄉親當回事，風災水災沖垮民進黨的假面，改革從現在開始，翻轉就從謝龍介開始。



鄭麗文提到，她這陣子常跑高雄，都有聽到柯志恩非常認真在跑地方，早上5時就起床跑行程，晚上9時還在繼續打拼，夙夜匪懈，不僅具備學歷、國際觀與格局，更認真揭弊，將高雄被民進黨執政多年來的坑坑洞洞都翻出來。



至於蘇清泉，鄭麗文說，蘇身為仁醫，不僅救人，更要“救國”，屏東雖然是台灣的最南邊，但建設不能再吊車尾，必須要真正翻轉，就要靠蘇清泉。而台東的吳秀華則是最有溫度的政治人物，也是一位美女，黨中央對她延續現任縣長饒慶鈴的執政充滿期待。