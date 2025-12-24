民眾黨提名嘉義市長　國民黨：協調共推人選

國民黨組發會主委李哲華（左）接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月24日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨今天提名黨籍“立委”張啓楷參選嘉義市長。對此，中國國民黨組發會主委李哲華表示，藍白建立的默契就是，當有選務重大事項，都會互相先溝通。因此，22日他已和民眾黨秘書長周榆修通過電話，周有告知此事，這本來就是藍白合作的縣市之內。



民進黨已提名綠委王美惠參選嘉義市長，但地方盛傳現任國民黨籍嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。國民黨方面，則有議員陳家平、鄭光宏，和醫師翁壽良有意參選。



李哲華強調，接下來國民黨在嘉義市產生人選後，會再進一步和白營協調，看用什麼機制共同產生一組人選。



民進黨已提名綠委王美惠參選嘉義市長，但地方盛傳現任國民黨籍嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。國民黨方面，有議員陳家平、鄭光宏和醫師翁壽良有意參選，民眾黨今天則徵召張啓楷參選嘉義市長。



李哲華今天下午在國民黨中常會後受訪，談到民眾黨提名張啓楷參選嘉義市長，他說，22日已和周榆修通過電話，這是過去建立的默契，當兩黨間有選務重大事項，都會互相先溝通、討論。周榆修有提及今天徵召張啓楷參選嘉義市長，這本來就是藍白合作的縣市之內。



李哲華指出，他有向周榆修說明，今天國民黨中常會會通過兩黨的協商小組，所以可以開始正式與民眾黨談如何合作，在合作的縣市中，產生出最能勝選的參選人。

